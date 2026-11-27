Verstappen si v předposledním závodě sezony může zajistit pozici vicemistra světa. Dnes o pouhých sedm tisícin porazil týmového kolegu Isacka Hadjara. Francouzský pilot se v prvním tréninku postaral o rozruch při výjezdu z boxů, když přejel nohu jednomu z mechaniků.
Ani v jednom tréninku se výrazněji neprosadili jezdci Ferrari, kterým by přitom trať v Kataru měla podle odborníků vyhovovat. Charles Leclerc a Lewis Hamilton v obou případech zajeli sedmý a osmý čas a za Antonellim oba zaostali o více než sekundu. Hamilton navíc v závěru druhého tréninku odstavil vůz kvůli technickým potížím.
Program v Kataru bude v sobotu pokračovat třetím tréninkem a od 19:00 SEČ kvalifikací. Nedělní závod začne v 17:00.