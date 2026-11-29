Boloňský rodák Antonelli si připsal jubilejní desáté vítězství v sezoně i kariéře. Vítěz sobotní kvalifikace Russell doplatil na poškozený vůz a přišel o šanci na konečnou druhou příčku v MS. Na Verstappena ztrácí nedostižných 34 bodů.
Šanci na druhé místo ztratil také Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný světový šampion dojel šestý a od Verstappena ho dělí 41 bodů. Ferrari si nicméně zajistilo konečné druhé místo v Poháru konstruktérů.
Osmadvacetiletý Russell udržel po startu vedení před Antonellim. Loňský mistr světa Lando Norris z McLarenu se propadl na šesté místo. Ještě hůř na tom byl jeho krajan Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil několikrát mimo trať, narazil i do polystyrenové cedule a propadl se na chvost pole.
Jezdci Mercedesu si brzy začali vytvářet náskok v čele. Ve čtvrtém kole zaútočil Antonelli na Russella a málem narazil do zdi. Oba vzápětí dostali od šéfa Tota Wolffa příkaz, aby přestali závodit tak agresivně.
V 11. kole zavedli organizátoři režim virtuálního safety caru, který někteří piloti využili k výměně pneumatik. Zastavili také Russell, Antonelli či Verstappen a do čela se dostal Charles Leclerc. Jezdec Ferrari ale vydržel na první příčce jen chvíli a po nepovedené zastávce v boxech spadl na desáté místo.
Ve 30. kole odstoupil Lance Stroll z Aston Martinu. Kanaďan vzdal už patnáctý závod v sezoně a stanovil nový rekord v historii F1.
Vzápětí dostal Russell informaci, že má poškozený vůz, načež se na něj začal dotahovat Antonelli. Ve 35. kole Brit znovu zastavil v boxech, vyměnil pneumatiky a mechanici se mu snažili odstranit nečistoty zaseknuté v podlaze. Podařilo se to ale jen zčásti, Russell ztratil dost času a propadl se na čtvrté místo.
Do lepší pozice se tak dostal Antonelli. Přestože se za něj Russell po zastávkách dalších jezdců vrátil, Ital se mu v závěru závodu vzdaloval. K Russellovi se pak blížil ze třetí příčky Piastri, ani ten se ale k útoku nedostal.
Šampionát formule 1 uzavře příští týden Velká cena Abú Zabí.