"Je pěkné zase stát na pole position, od té poslední už nějaký čas uplynul," řekl Russell, jenž kvalifikaci vyhrál naposledy před dvěma měsíci v Baku. "Dneska byla radost to auto řídit," řekl osmadvacetiletý Brit.
Antonelli si postěžoval, že ho tým vyslal při poslední sérii pokusů o rychlé kolo jako prvního na trať. "Chtěl jsem jet na konci, ale oni mě poslali jako prvního. Ale George předvedl neuvěřitelný výkon," konstatoval italský mladíček.
Druhou řadu na startu předposledního závodu sezony obsadí v neděli jezdci McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri. Ve třetí budou piloti Red Bullu Isack Hadjar a Max Verstappen. Nizozemský vítěz tří předchozích ročníků katarské Grand Prix prohrál s francouzským týmovým kolegou o 41 tisícin.
Mercedes potvrdil dosavadní převahu z tréninků, byť nakonec pořadí mezi jezdci bylo poprvé opačné. Třetí Norris už zaostal za Russellem bez dvou setin o celou půlsekundu a Verstappen byl se ztrátou 0,637 poslední, kdo se dostal do sekundového odstupu.
To se nepodařilo jezdcům Ferrari, sedmý Charles Leclerc zaostal za vítězem o 1,260 sekundy a Lewis Hamilton byl ještě pomalejší, navíc jej Arvid Lindblad z Racing Bulls odsunul až na deváté místo.
Velká cena Kataru odstartuje v neděli v 17:00 SEČ a za novým šampionem Antonellim si může pozici vicemistra světa zajistit Verstappen. Seriál pak vyvrcholí za týden v Abú Zabí.