Mladíkova obhajoba. Rovanperä je po Středoevropské rallye dvojnásobným mistrem světa

Fin Kalle Rovanperä (23) obhájil titul mistra světa v automobilových soutěžích. Tovární jezdec Toyoty získal jistotu po druhém místě na Středoevropské rallye, kterou vyhrál Thierry Neuville (35) z Belgie. Třetí skončil na soutěži, která poprvé v historii seriálu zavítala i na české území, Estonec Ott Tänak (36). Nejlepším z českých závodníků byl jedenáctý Erik Cais (24).

Rovanperä, jenž se loni stal historicky nejmladším rallyeovým šampionem, měl před startem soutěže náskok 31 bodů na týmového kolegu Elfyna Evanse z Velké Británii, který jej mohl jako jediný ohrozit. Evans ale v sobotu havaroval, a přestože se dnes do rallye vrátil, ztrácí před posledním dílem MS na rodáka z Jyväskylä 44 bodů. Ve hře už jich je přitom jen třicet.

"Cítím se opravdu dobře. Myslím, že tento rok je pro mě osobně důležitější než loňský. Konkurence byla větší a my jsme odvedli opravdu dobrou práci," radoval se Rovanperä v cíli poslední rychlostní zkoušky. Ocenil i spolujezdce Jonneho Halttunena. "Je nejlepší na světě, stejně jako náš tým. Všichni nás podporovali. Rodina, kamarádi. Je to pěkné, víc k tomu nemůžu říct. Tenhle titul si užiju víc než ten první," prohlásil finský pilot.

Rovanperä se držel v čele rallye až do desátého měřeného testu, po Evansově havárii ale zvolnil, přepustil vedení Neuvilleovi a bezpečně kontroloval druhé místo, které mu zajišťovalo titul. "Upřímně řečeno, Kalle byl v pátek velmi rychlý a my jsme s ním nedokázali držet tempo. Dnes jsme to zkusili, ale prostě to nevyšlo. Tak třeba příští rok," řekl Evans, jenž má v průběžném pořadí MS náskok sedmi bodů na třetího Neuvillea. V polovině listopadu v Japonsku bude odrážet jeho útok a snažit se potřetí v kariéře získat titul vicemistra.

Neuville si v Pasově, kde bylo centrum rallye, připsal letošní druhé a celkově devatenácté vítězství v MS. "Je to velká úleva, že jsme v cíli. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci a byli konzistentní, což se vyplatilo," řekl Neuville.

Cais má radost z výsledku

Spokojený byl i Cais, jenž se v průběhu rallye držel na hraně první desítky a nakonec ho od bodované pozice dělilo 21 sekund. Mezi vozy kategorie Rally2 byl třetí, v hodnocení seriálu WRC2 ale bral body za druhé místo. "Nebyla to jednoduchá soutěž. Dnes bylo hlavním úkolem dojet do cíle a udržet se na stupních vítězů (v kategorii WRC2). Nechtěli jsme zbytečně riskovat," řekl Cais. Radost měl i z toho, že se v popředí držel od začátku. "Jsme moc rádi, že z toho je takový výsledek. Vždy budu vzpomínat i na to, že jsme na Hradě i ve Velké Chuchli mohli startovat jako první a napsat tak historii českého motorsportu," dodal Cais.

Středoevropská rallye byla součástí MS poprvé v historii. Ve čtvrtek odstartovala v Praze a v Česku se konalo osm rychlostní zkoušek. "Jsme moc spokojení, že se nám povedlo přivést mistrovství světa do České republiky a vše uspořádat. Na Pražském hradě byl nádherný start s úžasnou kulisou. Úvodní rychlostní zkouška v Chuchli byla skvělá a předčila naše očekávání. V náročné páteční etapě jsme zabezpečili velké množství kilometrů podle nejvyšších standardů," řekl ČTK jednatel rallye Tomáš Kunc.

Podle organizátorů soutěž v průběhu tří etap navštívilo 125.000 diváků a téměř polovina všech fanoušků zavítala na české rychlostní zkoušky. "Tak velký příliv diváků jsme nečekali a pro příští rok se musíme připravit lépe," uvedl Kunc. Rallye bude součástí MS i v příštím roce, pojede se o týden později na přelomu října a listopadu.

Výsledky Středoevropské rallye