Karolína Muchová podstoupila operaci zápěstí, na kurty se jen tak nevrátí

Karolína Muchová (27) se začala na US Open, kde absolvovala své poslední soutěžní zápasy, trápit se zápěstím a problém se nakonec rozhodla vyřešit operačním zákrokem. Operaci zvolila po doporučení týmu lékařských specialistů a s cílem zajistit plné uzdravení a návrat do profesionálního tenisu. Zdravotní pauza trvající od půlky září se tak ještě o několik měsíců protáhne.

Karolína Muchová uzavřela životní loňskou sezonu, během níž byla na French Open kousek od prvního grandslamového triumfu a vyšplhala se do TOP 10 světového pořadí, už po semifinálové porážce s pozdější šampionkou Coco Gauffovou na US Open.

Aktuální světová desítka se v následujících týdnech stejně jako na začátku letošní sezony neustále odhlašovala z jednotlivých akcí, včetně Turnaje mistryň a Australian Open. Zdravotní pauza trvající už od září se ještě minimálně o několik dalších měsíců protáhne.

Česká tenistka, která bojuje se zraněními celou kariéru, se totiž rozhodla problémy s pravým zápěstím vyřešit operací. K tomuto kroku sáhla po doporučení týmu lékařských specialistů a s cílem zajistit plné uzdravení a návrat do profesionálního tenisu.

Muchová, jež je známá svou bojovností a neustálými návraty po zdravotních problémech, se k operaci postavila s odhodláním a pozitivním výhledem. Operace proběhla bez komplikací a první prognózy jsou velmi nadějné. Podle lékařů a jejího rehabilitačního týmu by se měla do hry vrátit do několika měsíců, přičemž bude nyní následovat intenzivní rehabilitační program.

"Jsem vděčná za profesionalitu a péči, kterou mi lékaři poskytli. Nyní se budu soustředit na svou rehabilitaci a nemohu se dočkat, až se vrátím na kurt a znovu budu soutěžit. Děkuji všem za podporu," vzkázala nejen fanouškům Muchová.

Vzhledem k tomu, že nyní vstupuje do klíčové fáze svého zotavení, její tým a lékaři budou pečlivě sledovat její pokrok, aby zajistili, že se na kurt vrátí ve své nejlepší formě. Fanoušci a média budou pravidelně informováni o jejím pokroku a očekávaném návratu do akce.