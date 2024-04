Nejlepší fotbalové dokumenty: Beckhamův příběh, pohádka Wrexhamu i všechno, nebo nic

Mistrovství Evropy se v polovině června přesune do deseti německých měst. Až do poloviny července budou týmy soupeřit o cennou trofej, kterou na posledním šampionátu v roce 2020 získala Itálie. Soupeři českého národního týmu budou Turecko, Portugalsko a Gruzie. Než ale na vrchol fotbalové sezony dojde, bude to ještě chvíli trvat.

Euro startuje 14. června s tím, že první zápas čeká na českou reprezentaci až o čtyři dny později, tedy 18. června a hned proti silnému Portugalsku. Abyste si čekání ukrátili, připravili jsme pro vás několik tipů na nejlepší fotbalové dokumenty, díky kterým si připomenete nejen výjimečné kariéry fotbalových hvězd a zajímavé zápasy, ale podrobně zmapujete sezony úspěšných mančaftů a proniknete i do kabin a zákulisí nejlepších týmů.

All or Nothing: Manchester City (2018) 78 %

Americká dokumentární minisérie, ve které mohou diváci sledovat fotbalový tým Manchester City v sezoně 2017/2018, a to nejen na hřišti, ale i v zákulisí a hráčské kabině.

All or Nothing: Arsenal (2022) 81 %

Další část velké dokumentární řady All or Nothing služby Amazon Prime. Minisérie s podtitulem Arsenal sleduje tým po covidové pauze. Stadiony se opět plní fanoušky a mladý trenér Mikel Arteta připravuje svůj tým na důležitou sezonu, ve které se po roční pauze pokusí vrátit do evropských pohárů.

Take Us Home: Leeds United (2019) 81 %

Minisérie přibližuje divákům snahu majitelů klubu i hráčů udělat vše pro to, aby se Leeds v sezoně 2019/2020 opět vrátil do nejvyšší anglické fotbalové soutěže.

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham, 2022) 81 %

Jak došlo k tomu, že si dva herci koupili fotbalový klub ve Walesu? Dokumentární seriál Vítejte ve Wrexhamu vám to ukáže. Herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney se v roce 2020 stali majiteli krachujícího týmu Red Dragons, třetího nejstaršího fotbalového klubu na světě. Ani jeden z nich nemá zkušenosti s tím, jak to kolem takového celku funguje, ale oba mají jasno – chtějí tým dovést ke slušnému umístění v lize a zajistit pro klub finance.

Messiho mistrovství světa: Vzestup legendy (Messi's World Cup: The Rise of a Legend, 2024) 83 %

Koprodukční dokument o kariéře Lionela Messiho a jeho úkolu získat s argentinskou reprezentací titul mistrů světa. Můžete sledovat vzestupy a pády celé reprezentace na pěti mistrovstvích, které zakončila pohádková kapitola v roce 2022.

Beckham (2023) 85 %

Dokumentární čtyřdílná série věnovaná kariéře jednoho z nejúspěšnějších britských fotbalistů – Davidu Beckhamovi. Jeho jméno zná téměř každý, ale víte, kým skutečně je a co všechno musel udělat pro to, aby dosáhl svých cílů?

Kapitáni: Mistrovství světa (Captains of the World, 2023) 86 %

Britská sportovní minisérie, která přináší jedinečný fotbalový zážitek z Mistrovství světa ve fotbale roku 2022. Sledujte všech 32 týmů od jejich skříněk až po nástup na trávník, na kterém bojují o jednu z nejprestižnějších trofejí.

Kvalitních fotbalových pořadů je opravdu hodně. Alespoň krátkou zmínku si jistě zaslouží i dokumenty Messi přichází do Ameriky (Messi Meets America, 2023), Diego Maradona (2019), Společně: Boj o treble (Together: Treble Winners, 2024), Jan Koller: Příběh obyčejného kluka (2022), Dycky Sunderland (Sunderland 'Til I Die, 2018) a The Class of 92 (2013). Rozhodně tak je z čeho vybírat. A pokud patříte mezi filmové a seriálové fanoušky, můžete si stáhnout aplikaci Kinobox, kde si můžete nastavit příslušné notifikace i žebříčky tak, jak vám vyhovují a zajistit si, aby vám neuniklo nic zajímavého.