Portugalci se radovali, jako kdyby vyhráli Euro, prohlásil Dúbravka a litoval prvního poločasu

Slovenská reprezentace po kvalifikační prohře 2:3 s Portugalskem neskládá zbraně, protože postup na závěrečný turnaj má stále ve svých rukou. V pátečním utkání se hráči museli vypořádat se silným deštěm, těžkým terénem a kolísavým výkonem.

Slovensko zažilo dva diametrálně odlišné poločasy. Zatímco v tom prvním bylo svědkem ofenzivního koncertu domácího týmu, který v poločase vedl 2:0 a rozdíl mohl být klidně vyšší, po změně stran se nadechlo k mnohem sebevědomějšímu výkonu.

"První poločas nebyl ideální, zejména jeho úvodní část. Měli jsme velké hřiště, byli jsme nízko, pozdě jsme chodili do skrumáží. Portugalsko má takovou kvalitu, že když jim dáte půl metru - metr navíc, dokážou toho využít. Nevěděli jsme, jak to bránit, ale ve druhém poločase jsme si něco řekli a bylo vidět, že jsme se zlepšili," prozradil v pozápasovém rozhovoru Stanislav Lobotka.

"Měli jsme i štěstí, protože Martin Dúbravka předvedl skvělý výkon. Na druhou stranu jsme si vytvořili několik šancí, které jsme mohli zakončit lépe. Možná se nám nedařilo v předfinální fázi, kterou lépe zvládli Portugalci. Všichni jejich hráči hrají v nejlepších ligách, my se s nimi nemůžeme kvalitou srovnávat," pokračoval před kamerami Sport 1.

Hodnocení hráčů. Livesport

V 80. minutě hráč SSC Neapol převzal přihrávku a krásnou střelou zpoza pokutového území překonal bezmocného domácího brankáře. "Viděl jsem, že je tam volný prostor. Vzal jsem si míč na kopačku a řekl jsem si, že zavřu oči a vystřelím. Jsem rád, že to tak vyšlo. Za dva dny nás čeká další těžký zápas. Výkon z druhého poločasu, zejména kombinace, odhodlání a sebevědomí, si musíme přenést i do zápasu s Lucemburskem," dodal Lobotka.

Dúbravka dal týmu naději

Nejlepším hráčem Slovenska byl brankář Martin Dúbravka, který pochytal několik obrovských šancí Portugalska a svým heroickým výkonem držel svůj tým ve hře o body až do posledních vteřin zápasu.

"Byl to velmi těžký zápas. Bohužel první poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Jsem rád, že reakce v tom druhém byla lepší. Přišly šance, dali jsme dva krásné góly, výkon byl odhodlanější. Je to škoda, mohli jsme si odtud odvézt alespoň bod. Soupeř se po zápase radoval, jako by vyhrál EURO. I to nám ukázalo, že jsme na dobré cestě," prozradil Dúbravka.

Statistiky zápasu. Livesport

Dávid Hancko se stal historicky prvním hráčem slovenské reprezentace, který dokázal skórovat proti Portugalsku ze hry. "Viděl jsem, že nikdo z hráčů není volný, tak jsem si řekl, že to zkusím. Padlo to tam s pomocí teče, domácí se do posledních chvil strachovali o body. Doteď jsme se soustředili na Portugalsko, duel na tomto trávníku nás stál hodně sil, takže před Lucemburskem musíme zregenerovat síly," dodal.