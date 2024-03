Olympiáda nebude. Bauer po pěti letech neslavně skončil jako trenér polských běžců na lyžích

Bývalý skvělý český běžec na lyžích Lukáš Bauer (46) skončil po pěti letech v trenérském angažmá u polského reprezentačního týmu. Jeho poslední akcí bylo víkendové finále Světového poháru ve švédském Falunu. Medailista z olympijských her a mistrovství světa měl přitom podle předloňské dohody u výběru působit až do zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Po neúspěšné sezoně s ním však svaz v čele s neméně slovutným lyžařem minulosti, skokanem Adamem Malyszem, utnul spolupráci. "Všechno jednou končí a stejně tak má cesta trenéra polské reprezentace," oznámil Bauer. "Jsem rád, že jsme to dotáhli společně až do konce této náročné sezony, která ale nedopadla tak, jak jsme si představovali a jak jsme na ni trénovali. Je to sport...," pokračoval celkový vítěz Světového poháru z roku 2008.

Bauer připravoval polské reprezentanty od roku 2019. O dvě sezony později rozpustil kvůli angažmá svůj tým v seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics. Původně spolupracoval pouze s mužskou částí, předloni se k jeho týmu přidaly i ženy. "Bylo to náročných pět let, během nichž jsme udělali velký pokrok, a umístění v Top 10 na mistrovství světa a v Top 15 ve Světovém poháru jsou toho důkazem," uvedl Bauer.

Zatímco však v předchozím ročníku se jeho svěřencům dařilo a Maciej Starega a Dominik Bury se blýskli i 11. místy ve Světovém poháru, nasbírali každý přes 300 bodů a společně byli osmí v týmovém sprintu na mistrovství světa v Planici, v této zimě tým paběrkoval a maximem v SP byla dvě 30. místa.

Polská média Bauerovi vyčítají i stagnaci talentovaných závodnic Izabely Marciszové a Moniky Skinderové. Ty dřív vozily medaile z juniorských šampionátů, zatímto tuto sezonu skončily v pořadí SP až ve druhé stovce. Bauer se hájí tím, že v hodnocení sprintů se Skinderová zlepšila. "Jestli šestá desítka pořadí má být pokrok, tak gratuluju," ucedil kysele už v lednu Malysz.

Výsledky byly nejhorší za poslední roky a podle šéfa polského lyžařského svazu trenér nepředložil žádný ozdravný plán. "Tudíž nebylo možné jiné rozhodnutí než ukončit spolupráci," dodal v rozhovoru se serverem sportinwinter.pl.

Bauer namítl, že si jeho svěřenci zvykali na nové tréninkové podmínky. "V přípravě jsme se potýkali s nemocemi. Jeli jsme poprvé na soustředění do vysoké nadmořské výšky, jenže to nefungovalo." Jeho nástupcem se má stát Švéd Martin Persson, který dosud trénoval polskou reprezentaci juniorů.