Beranová byla jedenáctá ve sprintu v Drammenu, Novák vypadl ve čtvrtfinále

Lyžařka Tereza Beranová (25) skončila jedenáctá v městském sprintu Světového poháru v Drammenu. Tři další Češi včetně Michala Nováka (27) vypadli ve čtvrtfinále. Závod klasickou technikou vyhráli domácí Norové Kristine Stavaas Skistadová a Johannes Hösflot Klaebo. Sprinterský suverén Klaebo si šestou výhrou v této disciplíně za sebou zajistil malý křišťálový glóbus. Mezi ženami ovládne pořadí sprintu dnes druhá Švédka Linn Svahnová.

České barvy měly ve vyřazovacích bojích čtyřnásobné zastoupení. Do semifinále se dostala jen Beranová. V závěru úvodní čtvrtfinálové jízdy se protlačila na čtvrtou pozici a mohla čekat, zda jí čas bude stačit na postup do dalšího kola. Nakonec nikdo z lyžařek, které skončily hůře než druhé, nebyl v dalších čtyřech jízdách rychlejší a Beranová se dostala do semifinále. Tam se držela v kontaktu se soupeřkami, ale dojela šestá. Byla klasifikována na jedenácté příčce, což je její nejlepší umístění v SP od osmého místa v lednovém sprintu v Oberhofu.

Druhá česká čtvrtfinalistka Barbora Antošová dojela ve čtvrtfinále šestá a k postupu měla daleko. Stejně na tom byl i Novák, jenž nenavázal na deváté místo z kvalifikace. Ve hře o postup byl ještě na začátku cílové rovinky Luděk Šeller, ale čtvrtá příčka ve čtvrtfinále mu nestačila.

Výsledky sprintu – ženy

Mužskému závodu dominoval favorizovaný Klaebo. Ve finále nadělil soupeřům více než sekundu a může pošesté slavit vítězství v celkovém hodnocení sprintů. Do konce sezony zbývá už jen páteční sprint ve Falunu, před nímž má Klaebo v čele sprinterského pořadí nedostižný náskok. Dnes za ním dojeli další Norové Haavard Solaas Taugböl a Even Northug.

Podobně jako Klaebo je na tom v hodnocení sprintu Svahnová, i když v dnešním závodě podlehla o 63 setin Skistadové, která obhájila vítězství v Drammenu. Třetí finišovala ve finále Američanka Rosie Brennanová.

Výsledky sprintu – muži

Světový pohár vyvrcholí koncem tohoto týdne ve Falunu. Tam jsou od pátku do neděle na programu sprinty klasickou technikou, závody na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem a závěrečné dvacítky volnou technikou s hromadným startem.