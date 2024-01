Stíhacím závodům v Toblachu vládli Amundsen a Digginsová a vedou Tour de Ski

Nor Amundsen kraloval třetí etapě Tour de Ski a je novým lídrem

Třetí etapu Tour de Ski ovládli Nor Harald Östberg Amundsen (25) a Američanka Jessica Digginsová (32) a jsou v čele průběžného pořadí. Česká reprezentantka Kateřina Janatová (26) obsadila ve stíhacím závodu na 20 km volně v Toblachu 24. místo, Adam Fellner (30) skončil čtyřicátý. Na vítěze ztratili oba zhruba čtyři minuty.

Amundsen porazil o více než půl minuty dosavadního lídra Erika Valnese. Třetí byl další norský lyžař Jan Thomas Jenssen s více než minutovým mankem.

Na trať vybíhal Amundsen jen o čtyři sekundy za Valnesem. Dlouho se drželi spolu, ale v poslední čtvrtině závodu se pětadvacetiletý vicemistr světa na 15 km volně svému krajanovi vzdálil a nakonec získal výrazný náskok. Pro Amundsena to bylo druhé vítězství v sezoně a třetí v kariéře.

"Bylo to hrozně těžké. Na novém sněhu to moc nejelo, což nám tu dvacítku ještě ztížilo," řekl Amundsen v televizním rozhovoru. "Od začátku jsem cítil únavu. Povedlo se mi ale přece jenom Erikovi cuknout, pak jsem si jel své tempo a bylo fajn to takhle úspěšně završit," prohlásil norský lyžař, který si v pozici lídra Tour de Ski užije úterní volný den. Ve středu bude seriál pokračovat v Davosu sprintem.

Mezi ženami vládla Digginsová

Digginsová už šla do závodu v roli vedoucí ženy Tour de Ski o sedm sekund před druhou Němkou Victorií Carlovou. Pro 17. individuální vítězství ve Světovém poháru si dvaatřicetiletá Američanka doběhla s náskokem 46,5 sekundy.

Carlová byla druhá a třetí skončila Švédka Linn Svahnová. Digginsová, která vyhrála Tour de Ski v roce 2021, si připsala třetí triumf v sezoně Světového poháru a upevnila si první místo v průběžném hodnocení.