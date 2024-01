Janatová byla v předposlední etapě Tour de Ski čtrnáctá, vyhrála Svahnová

Lyžařka Kateřina Janatová (26) doběhla v předposlední etapě Tour de Ski čtrnáctá v závodě na 15 km klasicky s hromadným startem. Ve Val di Fiemme si připsala další dobrý výsledek po čtvrtečním desátém místě ve stíhačce v Davosu. Na vítěznou Švédku Linn Svahnovou (24) v sobotu ztratila 14,6 sekundy a v celkovém pořadí Tour si polepšila o tři pozice na 18. příčku.

Předposlední etapu Tour de Ski provázelo sněžení. Většinu závodu se držela v čele početná skupina. Janatová se pohybovala v jejím závěru, ale na rozdíl od řady soupeřek neodpadla a postupně se posouvala pořadím vzhůru. Začínala ve třetí desítce, ale v polovině závodu už byla osmnáctá a do závěrečného dvouapůlkilometrového okruhu vbíhala jako čtrnáctá.

Nejlepší závodnice pod vedením Švédky Fridy Karlssonové pak zrychlily a poodjely, ale Janatová svou pozici udržela. "Závod hodnotím velmi kladně. Na moji klasiku je čtrnácté místo s minimální ztrátou super. Do celkového (pořadí) i do zítřejší sjezdovky myslím, že budu kolem sedmnáctého místa, takže budu mít o co bojovat a doufám, že to vylepším," řekl Janatová České televizi.

Pochvalovala si lyže bez odrazového vosku, na kterých běžela. "Byly perfektní. Zvolili jsme mikro, takže jsem si aspoň letos zajela na mikro. Podmínky nám přály, byly takové zimní. Pořádně sněžilo, takže se ten závod vyvíjel i trošku jinak než normálně," doplnila.

Závod ovládla Svahnová

Kvůli sněžení bylo méně trháků, než je v ženských závodech s hromadným startem obvyklé. Karlssonovou ve finiši porazila její krajanka Svahnová. Třetí doběhla Němka Katharina Hennigová.

Vedení v Tour de Ski udržela Američanka Jessie Digginsová, která obsadila osmou příčku se ztrátou necelých šesti sekund na vítězku. Před nedělním výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis má náskok 43 sekund před Švédkou Jonnou Sundlingovou.

Kompletní výsledky závodu – ženy

Mezi muži rozhodl závěr

Na závod mužů sněžení ještě zhoustlo, takže prakticky celou trasu odjela společně početná skupina. Až v posledním stoupání se oddělila trojice nejlepších, z níž v cílové rovince předvedl nejlepší zrychlení Erik Valnes. Elitní norský sprinter díky tomu poprvé ve Světovém poháru vyhrál distanční závod. Druhý skončil s odstupem 0,9 sekundy Švéd William Poromaa, jenž o dvě desetiny předstihl Švýcara Cyrila Fähndricha.

Lídr celkového pořadí Tour de Ski Harald Östberg Amundsen dojel s osmisekundovou ztrátou na vítěze šestý a udržel suverénní vedení. Hned za něj se díky dnešní výhře a patnácti bonusovým sekundám z prémie po 8,5 kilometrech posunul ze sedmé příčky Valnes.

Jediný český reprezentant Adam Fellner se udržel v hlavní skupině a se ztrátou 20,4 sekundy na vítěze obsadil 38. příčku. Celkově mu patří 31. místo.

Kompletní výsledky závodu – muži