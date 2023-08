ŠESTKA: Americká naděje Plíškové, Kaneova premiéra a stále se lepšící Plzeň

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 15. srpna

Ostapenková – Ka. Plíšková

Zajímavý duel silně obsazeného turnaje v Cincinnati svede dohromady dvě hráčky, které od sebe dělí pouhých pět míst v žebříčku WTA (Ostapenková 20, Plíšková 25). Ovšem v jejich aktuální formě je diametrální rozdíl. Česká tenistka prohrála osm z deseti posledních utkání a navazuje v tom na bídnou formu z přelomu loňského a letošního roku, kdy nashromáždila navlas stejnou bilanci.

Poslední porážku této sekvence utrpěla v lednu v Adelaide právě proti Ostapenkové (1:6, 3:6). Lotyšce se dařilo především na returnu, Plíškové sebrala pět z jejích osmi podání. Obě se potkaly už i v Cincinnati a před sedmi lety naopak dominovala Češka (6:4, 6:1). I když ani na oblíbených amerických betonech její trápení neustalo, v osmi letošních vystoupeních tam jen ve dvou z nich nezískala set (a blízko k tomu měla i se Šwiatekovou, tie break prohrála 6:8).

Středa 16. srpna

Austrálie – Anglie

Mistrovství světa žen ve fotbale dospělo do semifinále a v tom druhém z nich se v Sydney utkají Australanky s Anglií. Zatímco pro reprezentantky Albionu, úřadující mistryně Evropy, jde třetí účast v boji o medaile po sobě, pro domácí tým to bude historická premiéra. Vybojoval si ji v penaltách proti Francii (ve vůbec nejdelším rozstřelu v historii MS žen), když po 120 minutách hry gól nepadl.

A obrana je vlastně největší devizou týmu. Ve čtyřech z pěti utkání udržel čisté konto (a nikdy nepovolil soupeři víc než tři střely mezi tři tyče). Angličanky jsou na tom obdobně, když neinkasovaly ve třech utkáních. V posledních pěti vzájemných duelech se pak přihodilo jen jednou, že se prosadily oba týmy. Psychologická výhoda bude na straně žlutozelených – nejenže mohou pouze překvapit, ale minulý zápas s Anglií v dubnu ovládly 2:0.

Čtvrtek 17. srpna

Derry City – Tobol Kostanaj

Z této dvojice vzejde poslední soupeř Plzně v kvalifikaci o Evropskou konferenční ligu. Zatímco o postupu Západočechů je po prvním zápase vesměs jasno, duel irského vicemistra a třetího celku uplynulého ročníku kazašské ligy se rozhodne až v odvetě. Do ní půjde s jednobrankovým náskokem hostující celek, nicméně Derry si věří. Doma je stoprocentní od konce června, zapsalo tam už šest výher v řadě.

A to včetně vítězství nad faerským Tórshavnem a finským Kuopiem. Obě byla rozdílem branky a podobný scénář (s tím, že by se rozhodovalo v prodloužení) je pravděpodobný i tentokrát. Tobol o víkendu šetřil své opory a zaplatil za to porážkou v Almaty. Byla už třetí z posledních čtyř zápasů, celek vůbec neprožívá povedenou sezonu. V lize mu patří až sedmé místo a ve čtvrtek zapíše další nezdar.

Pátek 18. srpna

Werder Brémy – Bayern Mnichov

Velká ligová premiéra Harryho Kanea v dresu Bayernu. Ten z kapitána anglické reprezentace učinil nákupem za zhruba 2,4 miliardy korun nejdražšího hráče Bundesligy a je otázka, jak se mu Kane vyplatí. Jeho příchod dává určitě větší smysl než loňský kauf Maného. Dlouholetý tahoun Tottenhamu je rozeným koncovým hráčem, typově blízký Lewandowskému, s jehož ztrátou se v Bavorsku stále nemohou vyrovnat.

Bayern si na start své nové éry možná nemohl přát lepšího soupeře. V Brémách totiž vyhrál 16x (!) za sebou, naposledy tam nebral tři body před dlouhými 14 lety, v březnu 2009 se musel spokojit s bezbrankovou remízou. Otázkou tak pro fanoušky zůstává spíš to, jestli se trefí Kane. Soudě podle jeho předchozích sezon – Jiří Pavlenka může být v klidu. V úvodním ligovém kole se v kariéře prosadil pouze jedinkrát v kariéře, a to z plných 10 ročníků.

Sobota 19. srpna

Dukla Praha – Jihlava

Druhá liga už má za sebou pět kol a v čele tabulky se vytvořilo kvarteto, jež svým nejbližším pronásledovatelům odskočilo na významný rozdíl pěti bodů. Dva členové této čtyřky se utkají v sobotu v Praze, kde aktuálně třetí Dukla přivítá vedoucí Jihlavu, od níž ji dělí pouze bod. Oba týmy jsou střelecky při chuti: Pražané v minulých třech ligových zápasech nasázeli 11 branek, Jihlava 10.

Čtyři z nich zařídil 19letý odchovanec klubu z Vysočiny Lukáš Fila, Dukla se spoléhá na o rok staršího Štěpána Šebrleho, který se zbavuje nálepky hráče, jenž těží pouze ze své rychlosti. Každopádně spoustou branek se vyznačují vzájemné duely těchto soupeřů na Julisce, kde v minulých šesti soutěžních kláních padly vždy alespoň tři góly (z toho dvakrát pět a jednou šest).

Neděle 20. srpna

Plzeň – Olomouc

Šlágrem víkendového programu nejvyšší soutěže bude duel čtvrté Plzně se třetí Olomoucí. Sezona je sice na samém začátku, nicméně Hanáci naznačují, že experti, kteří jim prorokovali místo v elitní čtyřce, možná měli pravdu. A to přitom neměli vůbec snadný los, nicméně si poradili se Slováckem i rozjetými Teplicemi. Co může kouče Jílka těšit ještě víc, je fakt, že odchod gólového Chytila do Slavie vlastně není poznat.

Vepředu se doplňují navrátilec Juliš a stále víc se mluví o Vodhánělovi, jemuž svědčí přesun do útoku a proti Teplicím měl prsty v obou gólech. Plzeň se po rozpačitém úvodu ustálila, což nejlépe dokumentuje její gólová produkce v minulých šesti zápasech: 0, 1, 2, 3, 4, 5. S devíti trefami se chlubí druhým nejlepším útokem soutěže a proti Sigmě bude mít motivaci i šanci ukončit čekání na domácí výhru proti ní, které trvá už tři a půl roku.