Přestupy, které čekal málokdo. Na překvapivé adresy zamířili Bonucci, Cuadrado nebo Lukaku

Přestupové období je u konce, minimálně v těch nejprestižnějších evropských ligách. A je třeba říct, že přineslo i řadu nečekaných přestupů. Deset z nich vybrala redakce Livesport Zpráv.

Španělský mladík měl být hvězdou Barcelony, ale zdravotní problémy zmařily jeho slibně se rozvíjející kariéru. V minulé sezoně nedostával příliš mnoho herního času a víceméně jen vysedával na lavičce. Měl několik nabídek, ale nakonec si vybral Brighton, který umí velmi dobře pracovat s mladými hráči. V jednom z rozhovorů řekl, že po rozhovoru s trenérem De Zerbim neměl moc nad čím váhat. Na jihu Anglie se bude muset vyrovnat s fyzickou náročností Premier League. Pokud si na ni zvykne, bude velmi nebezpečným hráčem.

Fati loni nastoupil do většiny zápasů, ale často až lavičky. Livesport

Legendární obránce chtěl v Juventusu odehrát poslední sezonu, ale v létě se objevily zprávy, že s ním klub už nepočítá, což překvapilo i samotného Bonucciho. Odejít nechtěl a údajně se s týmem plánoval soudit, protože měl ještě rok platnou smlouvu. Když ho ale oslovil Union Berlín, novou výzvu přijal. S německým týmem si navíc zahraje Ligu mistrů. Takový konec v turínském velkoklubu si ale určitě nikdo nepředstavoval.

Rakouský útočník či křídelník oslavil už 34. narozeniny a jeho kariéra je prakticky jako na horské dráze. Za Inter už hrál v sezoně 2009/10, kdy zde hostoval z Twente. Odehrál zde ale jen tři zápasy. Přes Werder a Stoke se dostal do West Hamu, odkud odešel do čínského Šanghaje Port. Zdálo se, že jeho čas v nejlepších evropských ligách skončil. Vše se ale změnilo v roce 2021 kdy podepsal v Boloni, za kterou vstřelil v průměru gól téměř v každém druhém zápase. O Arnautoviče se údajně zajímal i Manchester United, ale nakonec podruhé odešel hostovat do Interu.

Arnautovič opět nastartoval svou kariéru. Livesport

Liverpool v létě zásadním způsobem překopal střed pole. Odešli Fabinho, Henderson, Keita, Chamberlain, Milner a Arthur. Přišli Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch a velmi překvapivě třicetiletý japonský fotbalista Endo. Ten v Evropě hrál pouze v belgickém St. Truidenu a za německý Stuttgart. Klopp tak reagoval poté, co na poslední chvíli ztroskotal přestup Caiceda, kterého zlákala Chelsea. Je otázkou, kolik času ortodoxní defenzivní hráč dostane na hřišti, ale samotný trenér mu věří.

Belgický kanonýr stále patří Chelsea, jen za ni už nějakou dobu nehraje. V uplynulé sezoně se Lukaku "proslavil" spíše neproměňováním šancí, než střílením branek a to ať už v dresu Interu nebo belgické reprezentace na MS v Kataru. Lukaku se tak vrátil do kádru "The Blues", odkud ho však na poslední chvíli získal José Mourinho na hostování do AS Řím. Pokud střeleckou mizérii kdysi vyhlášeného kanonýra nezlomí ani Portugalec, tak už asi nikdo. I přes velkou kritiku a slabší poslední roky má nejlepší střelec belgické reprezentace stále obrovskou kvalitu.

Romelu Lukaku loni spálil velké množství šancí. Livesport

Nečekaný návrat hráče, který je produktem Barcelony, ale nikdy se neprosadil do její sestavy. Na začátku kariéry se mu nedařilo ani v Chelsea. Sedm let hrál za Southampton a naposledy působil v Gironě, odkud se vrátil na Camp Nou. I přes velkou konkurenci ve středu pole si vydobyl své místo a pravidelně nastupuje na pozici defenzivního záložníka. Je mu sice 31 let, ale trenér Xavi mu věří a on přináší důležité vyhrané souboje a sbírá odražené míče.

Je velkou raritou, když hráč přestoupí mezi Juventusem a Interem. V minulosti něco takového udělali Lúcio, Ibrahimovic, Vieira nebo Cannavaro, ale takových příkladů je opravdu velmi málo. Proto Cuadrado v létě překvapil, když po letech strávených v Turíně zamířil do Milána. Kolumbijský krajní hráč byl součástí "Staré dámy" od roku 2015 a získal s ní mimo jiné pět titulů. V Itálii oblékal také dresy Udinese, Lecce a Fiorentiny.

Mladý ofenzivní hráč měl skvělý vstup do sezony v dresu Manchesteru City, když se prosadil v Community Shield a také v evropském Superpoháru, ale pak se objevily spekulace o jeho odchodu. Trenér Guardiola prohlásil, že buď zůstane, nebo přestoupí, čehož využila Chelsea a překvapivě ho získala do svého mladého týmu. Sice se do ní ideálně hodí, ale něco takového se obecně nečekalo. Palmer každopádně může v londýnském celku získat o poznání větší minutáž, než tomu bylo v City.

Palmer v Chelsea zřejmě dostane více prostoru než v City. Livesport

O zkušeném španělském obránci se po odchodu z PSG mluvilo především v souvislosti s americkými a saúdskými destinacemi, velmi blízko byl dokonce k angažmá v Al Ittihadu. Roční plat ve výši 20 milionů eur však odmítl a v mateřské Seville bude hrát "pouze" za milion jeden. Sám říká, že tím splácí dluh vůči klubu a své rodině. Na spadnutí byl také přestup do Galatasaraye, po Militaově zranění se hovořilo také o návratu do Realu Madrid. Na Santiago Bernabéu bude poprvé v roli hosta na konci února.

Francouzský křídelník měl po zdravotních problémech dobrou předchozí sezonu a trenér Xavi s ním počítal i pro tu příští, jenže sám hráč se rozhodl, že chce hrát za PSG, kam přestoupil za 50 milionů eur, což je výrazný pokles oproti částce, za kterou na Camp Nou přišel z Dortmundu. Mistr světa z roku 2018 má být v Paříži jednou z ofenzivních opor, která nahradí Messiho nebo Neymara.