Prostor Jana Morávka: Za žlutou 2 minuty, gól za dva i nájezdy. Piqué s Kroosem dělají fotbal pro mladé

Asi každý fotbalista, který si někdy zahrál playstation či jinou herní konzoli, si vzpomene, že existovala hra, která se jmenovala Fifa Street. Jednalo se o fotbal na malém prostoru. Uvnitř města. Někde na plácku. V kleci. Žádná taktika. Volnost pro hráče. Daleko víc se řešily finty a kličky. A frajer byl ten, kdo jich zvládl nejvíc. Podobné projekty se nyní rozjíždí i v reálném životě. Více si o tom můžete přečíst v novém Prostoru Jana Morávka.

Nyní se ale tento formát čím dál víc rozvíjí i v reálném životě. V Německu, kde žiji, se mluví o tom, že alternativní pojetí fotbalu je budoucnost. Jako první s tím přišel bývalý obránce Gerard Piqué, který založil Kings League. Na něho navázala Baller League v Německu a po mistrovství Evropy se rozjede Icon League.

Paradoxně za všemi třemi soutěžemi stojí zvučná jména z velkého fotbalu. Někteří, jako třeba Toni Kroos, stále ještě hrají na profesionální úrovni. Vidí v tom však velký potenciál a tak se rozhodl do tohoto světa vstoupit.

Všichni se prezentují, že jejich cílem není ohrozit klasický fotbal, jen ho zkrátka chtějí lidem nabídnout v trochu jiné formě. Cílí primárně na mládež. Do důležitých pozic zapojují influencery, kteří vše prezentují na sociálních sítích, kde mají obrovský dosah.

Kings League má za sebou už celou sezonu. Pořádá se ve Španělsku, hraje se sedm na sedm 2x20 minut a hřiště je bez mantinelů. Kromě již zmíněného Piquého se kolem soutěže točí také Iker Casillas či Sergio Agüero.

Při nerozhodném stavu jsou nájezdy od půlky hřiště, žlutá karta je trest na dvě minuty, červená na 5 minut a hráč už se nemůže vrátit do zápasu. Ve Španělsku se to hodně podobá futsalu, také se hodně futsalistů zapojuje. Hraje se v přístavu v Barceloně.

Mužstva se tvořila formou draftu, což je mimochodem společný rys pro všechny tři ligy. V týmu je vždy jeden ex-profík, který je v něm nastálo, pak jeden ex-profík v roli žolíka, který střídá a doplňuje týmy. Tuto roli už plnil třeba Ronaldinho. Zapojili se také Chicharito či Capdevila.

Baller League se hraje šest na šest, také bez mantinelů a 2x15 minut. Největší osobnosti? Zakladateli jsou Mats Hummels a Lukas Podolski.

Icon League se má teprve rozjet. Zatím se o ní tolik neví, ale prosakují informace, že by měla být 5 na 5, s mantinelem a čas je jeden velký otazník. Zakladatelem je Toni Kroos a společně se ním je to největší německý streamer Elias Nerlich, kterého při streamování na Twitchi sleduje přes 2 miliony lidí. I oni lákají velké hvězdy. Zapojit se mají David Alaba, Franck Ribéry a mluví se o Antoniovi Rüdigerovi.

Asi si říkáte, že to zní ujetě. Proč by se o to měl někdo vůbec zajímat. A že klasický fotbal je ověřená záležitost. Neříkám, že jsem toho obrovským fanouškem a zastáncem, spíš mě fascinuje, jak se toto odvětví rychle rozvíjí a roste do obřího projektu.

Souhlasím s tím, že je v těchto projektech spousta bláznivých věcí, ale ty zkrátka poutají pozornost mladých lidí, líbí se jim to, protože se neustále něco děje a tím pádem se nenudí. Nemusí 90 minut koukat na zápas, kde se často nic neděje.

V Kings League začíná akce už před výkopem, kdy si kapitáni losují tzv. "action cards", tedy speciální karty s různými schopnostmi pozměnit pravidla hry. Týmy si je schovají, nikdo neví, co na nich je a kdy je použijí. Najednou tak může váš gól platit za dva nebo máte penaltu navíc.

Piqué si navíc zakládá na velké otevřenosti. Prý chce jít jinou cestou než fotbal, který si zákulisí a kabinu spíš chrání. Takže v šatnách jsou kamery, v poločasech můžete poslouchat rozhovory mezi hráči. Rozhodčí mají celou dobu kameru na hrudi, takže vidíte zápas i z jejich pohledu.

Úspěch to má obrovský. Zakladatelé si pochvalují, že to několikanásobně překonává jejich očekávání. Ať už co se týče kvality soutěží i zájmu lidí. Když se hrálo finále Kings League na Camp Nou, bylo vyprodáno, což znamená, že se přímo na stadionu dívalo 92 500 tisíc lidí. Na livestreamu bylo dalších 2,1 milionu lidí. V průměru mají na Twitchi přes půl milionu sledujících.

Velký zájem je i z pohledu hráčů. Po první prezentaci jim přišlo přes 15 tisíc žádostí o registraci. Piqué pochopil, že rozjel projekt, který má expanzní potenciál a už přemýšlí o rozšíření do zahraniční. Padají myšlenky, že by si vytvořili své mistrovství světa. Baller League i vznikající Icon League však bývalý hráč Barcelony bere jako konkurenci a často je kritizuje, že okopírovali jejich nápad.

Dokonce měl pronést, že Kings League v Německu založí také a jako ambasador mu má pomoct Mario Götze. V Brazílii má být tváří projektu Neymar a Ronaldinho. A existuje i Queens League, která, jak už správně tušíte, je soutěž pro ženy. Asi vás nepřekvapí, že velké firmy na tyto projekty slyší. Sponzorují je Adidas, Spotify, McDelivery či Cupra.

Nyní je ale potřeba si odpovědět i na otázky, zda to není pro fotbal spíš hrozba, než jakýsi doplněk pro odreagování. Nezmizí hráčům ambice být nejlepší na světě po vzoru Lionela Messiho s Cristianem Ronaldem? Budou chtít vyhrávat Ligu mistrů? Koneckonců fotbálek v hale nebude ani taková dřina jako velký fotbal.

V Německu se řeší ještě jedna důležitá věc – hrozí, že fotbalu z nižších pater zmizí spoustu hráčů právě do těchto soutěží. Kluci ze čtvrté či páté ligy se netají tím, že je pro ně takový projekt životní šancí, aby nakopli své kariéry. Dostávají nabídky na podepsání smlouvy, ale zároveň se nikdo už nebaví s jejich kluby. Zde může být problém. Na druhou stranu jsou to často amatéři, takže si ve volném čase dělají co chtějí a s rizikem zranění si chodí do haly zahrát, což se klubům logicky nelíbí.

Sám nejsem zrovna příznivec sociálních sítích, influencerů a streamerů. Nevyhledávám to. Ale respektuji, jaká je současná doba. Moc dobře vím, že tito lidé mají obrovský vliv na mládež a přijde mi to jako ještě celkem schůdná cesta, která povede mladé k pohybu a postupem času se z nich mohou stát i profesionální sportovci.

Třeba Hummels s Podolskim se hájí tím, že jako malí vlastně dělali totéž. Vyrůstali na tom, že vzali balon, utekli ven a celý den hráli fotbal někde na ulici. A i díky tomu měli skvělé kariéry. Chtějí dnešním dětem ukázat, že sportovec nemusí jen odmala denně dřít, ale může to být i zábava.

Mně osobně se na tom líbí i skutečnost, že se mladí kluci naučí hrát na malém prostoru, budou neustále zakončovat, rozvíjet kreativitu, tvořivost, souboje jeden na jednoho… To jsou věci, které českému fotbalu momentálně citelně schází a touto cestou se dají velmi dobře naučit. Podle mého se blíží doba, kdy se do těchto nových formátů zapojí i profesionální kluby a vytvoří si svoje speciální týmy. Dokonce už jsem o tom i četl, že se chystá speciální liga vyloženě pro kluby.

V Německu na to lidé slyší i z toho důvodu, že tu v minulosti byly hodně oblíbené halové turnaje v malém fotbale. Něco na způsob víkendu šampionů, který se v Česku pořádal v O2 Areně. Přiznám se, že mě tento formát ohromně bavil. Byl jsem toho velkým fanouškem. V Německu jsme to měli jako součást zimní přípravy.

Přiznám se, že by se mi takový projekt líbil i v Česku, ale asi by bylo složité najít vhodné typy. Jako první mě napadne Tonda Barák, který je přesně ten typ fotbalisty, kterému by halový fotbal vyhovoval. A pak Honza Mejdr, který se kromě fotbalu věnuje také videotvorbě a dělá různé eventy.

A ještě jeden důležitý faktor, který fotbálku pro mladé vyloženě nahrává – je dostupný všem a zadarmo. Když chce člověk v Německu sledovat evropské soutěže včetně Bundesligy, musí si předplácet několik platforem jako Sky Sports či DAZN. Měsíčně v tom pak můžete nechat klidně 60 až 70 eur, což je v přepočtu asi 1800 korun.

Naproti tomu je platforma, která je naprosto zdarma a ještě zábavná pro mladé lidi, ale až budoucnost ukáže, zda se jedná o dlouhodobě úspěšný projekt, nebo bude jen rychlokvaškou, která upoutala pozornost a postupem času zanikne.