Ramsay dál povede slovenskou hokejovou reprezentaci, prodloužil o jednu sezonu

TASR

Trenér Craig Ramsay (72) povede slovenskou hokejovou reprezentaci i v příští sezoně. Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH) využil opci na prodloužení trenérovy smlouvy o další rok, celkově už sedmý. Na úterní tiskové konferenci v Bratislavě to oznámil prezident svazu Miroslav Šatan (48).

Nedávno skončený světový šampionát byl Ramsayho celkově pátým ve funkci hlavního trenéra Slovenska. Vytvořil tak rekord v počtu zápasů, v nichž trénoval slovenskou reprezentaci.

Na rekord má hořkou vzpomínku

V pátém utkání na mistrovství světa v Rize proti Kazachstánu stál na lavičce už po 123. a překonal rekord, který do té doby držel Július Šupler. Do konce turnaje tento počet zvýšil na 125 duelů. Na posledním mistrovství světa slovenský tým nepostoupil ze skupinové fáze a skončil na 9. místě.

"Je škoda, že se nám nepodařilo vyhrát právě ten rekordní zápas proti Kazachstánu. I proto budu mít na tot střetnutí hořkou vzpomínku. Na druhou stranu si nesmírně vážím toho, co se nám společně podařilo dosáhnout. Nejen pro mě, ale pro celou slovenskou reprezentaci za šest let naší společné cesty. Vždycky jsme byli jeden tým, společně jsme vyhrávali i prohrávali. Nikdy to nebylo jen o hráčích, o jednotlivcích nebo jen o trenérovi. Vždy to bylo o nás," poznamenal Ramsay.

"Příští rok bude šampionát v České republice prakticky jako náš domácí. Věřím, že budeme pokračovat v naší hře, která je útočná, rychlá, a dosáhneme úspěchu. Každý rok si říkám, že je to můj poslední, dopředu si nic neplánuji. Než jsem se rozhodl, mluvil jsem se svou ženou a ta mi řekla: 'Vím, že se vrátíš a nevzdáš to'. Miluje to tady a věřím, že bude příležitost, aby tady byla častěji," řekl Ramsay bezprostředně po oznámení prodloužení smlouvy.

Šatan popřel spekulace, že svaz hledá nového trenéra, a zároveň se vyjádřil k jeho asistentům. "Zatím jsme to neřešili, máme na to v podstatě celé léto. Nabídka asistentů je dostatečná, takže to chceme řešit na začátku sezony."

SZĽH věnoval Ramsaymu na památku rekordu tradiční slovenskou fujaru. "Doufám, že ještě alespoň jeden rok budou jeho hráči hrát tak, jak na ni Craig bude pískat," poznamenal Šatan.

Největší úspěch přišel v Pekingu

Dvaasedmdesátiletý Kanaďan vede národní tým od roku 2017. První MS absolvoval o rok později v Kodani, kde jeho svěřenci skončili devátí. Stejné to bylo v roce 2019 v Košicích.

Po pandemickém roce 2020 následovalo MS 2021 v Rize, kde slovenský tým prolomil smůlu a po osmi letech postoupil do čtvrtfinále. Ve vyřazovací části skončil na 8. místě po prohře 1:6 s USA. Stejného umístění dosáhl i loni v Helsinkách a Tampere, kde vypadl ve čtvrtfinále po prohře s domácím Finskem (2:4).

Do statistik národního týmu kanadského trenéra patří také úspěšná olympijská kvalifikace v srpnu 2021 a následně zisk historického bronzu na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu. V Pchjongčchangu 2018 skončili Slováci pod jeho vedením na 11. místě.