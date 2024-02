Saúdské tenisové plány: Říjnová exhibice 6 Kings Slam pro Djokoviče, Nadala či Alcaraze

Pořadatelé do Rijádu lákají největší tenisová esa současnosti.

Saúdská Arábie na podzim uspořádá exhibiční turnaj 6 Kings Slam a láká na něj největší tenisové hvězdy. Zúčastnit se ho mají vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič (36) nebo bývalý první hráč světa Rafael Nadal (37). Říjnový termín před podnikem Masters 1000 v Paříži či Turnajem mistrů se však zdá být minimálně nevhodný a je otázkou, kolik elitních hráčů nakonec dorazí.

Vedle Djokoviče a Nadala se v Rijádu mají představit také další tři grandslamoví šampioni Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a Daniil Medveděv. Jediným účastníkem bez triumfu na některém z turnajů velké čtyřky by měl být Holger Rune.

"Těším se na návrat do Rijádu a zápasy před saúdskými fanoušky," citují pořadatelé v tiskové zprávě Nadala a podobně i další ohlášené účastníky. "Těším se, až si v Rijádu poprvé zahraju," citují například Sinnera.

Sedmatřicetiletý Nadal se nedávno stal ambasadorem Saúdské tenisové federace. Při návštěvách této země by měl pomáhat s přípravou dětí a měl by tam také vybudovat tréninkovou akademii.

Bohatá země z Perského zálivu od loňska hostí Turnaj mistrů tenistů do 21 let a mohl by se tam hrát i Turnaj mistryň. Proti se mu však postavily mimo jiné legendy Martina Navrátilová a Chris Evertová.

Saúdská Arábie, která v posledních letech výrazně investovala například do formule 1, fotbalu nebo golfu, si totiž podle kritiků pouze snaží prostřednictvím sportu vylepšit mezinárodní obraz, poškozený porušováním lidských práv.