Jorgenson si v úniku s Evenepoelem dojel pro vítězství v závodu Paříž-Nice

Vítězem závodu Paříž-Nice se stal Američan Matteo Jorgenson. V poslední etapě dojel po úniku druhý za Belgičanem Remcem Evenepoelem. O žlutý trikot připravil krajana Brandona McNultyho, na kterého před dnešním startem ztrácel jen čtyři sekundy. Evenepoel skončil celkově druhý s půlminutovým mankem, McNulty klesl na třetí příčku s odstupem již 1:47 minuty.

Belgický mistr světa z roku 2022 zaútočil v dešti krátce za polovinou etapy dlouhé jen 109 kilometrů, ale s řadou kopců. McNulty na rozdíl od Jorgensona Evenepoelovo tempo neudržel a dojel do cíle v Nice pátý se ztrátou 1:39 minuty.

Čtyřiadvacetiletý Evenepoel si připsal čtvrté letošní vítězství po úspěšném začátku sezony v Portugalsku, kde ovládl jednorázový podnik a poté závod Kolem Algarve, během kterého vyhrál i časovku v rámci čtvrté etapy. Stejně starý Jorgenson v 82. ročníku Paříž-Nice opanoval i hodnocení mladých jezdců.

"Jako jediný se mě dneska udržel, takže vyhrál závod zaslouženě. Před dvěma dny jel výborně v úniku, museli jsme ho nahánět. Zvítězil po právu," řekl Evenepoel. "Nemohlo to dopadnout lépe, dneska i celý týden. Až do letoška by mě to vůbec nenapadlo a vida, je to tady. V noci jsem skoro nespal, jak jsem byl nervózní. Vyhrát po jízdě s takovým šampionem, jako je Remco, je něco mimořádného," uvedl Jorgensen, který má na jihu Francie svoji evropskou základnu.

Tradiční podnik vyhrál jako třetí Američan po Bobbym Julichovi (2005) a Floydu Landisovi (2006). Člen stáje Visma-Lease a Bike triumfoval potřetí v kariéře a poprvé v seriálu WorldTour. Dosud měl na kontě jen etapové vítězství a celkové prvenství v loňském závodu Kolem Ománu.

Výsledky závodu Paříž-Nice