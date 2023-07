Do žlutého trikotu se po výhře v první horské etapě Tour oblékl Hindley

První horskou etapu letošní Tour de France vyhrál v Pyrenejích australský cyklista Jai Hindley (27). Vítěz loňského Gira d'Italia se díky tomu oblékl do žlutého trikotu vedoucího jezdce průběžného pořadí. Druhý dojel ve 163 km dlouhé etapě z Pau do Larunsu se ztrátou 32 sekund Giulio Ciccone (28) z Itálie, třetí Rakušan Felix Gall (25).

Hindley o triumfu v páté etapě rozhodl po útoku v závěrečném stoupání na Col de Marie Blanque. Náskok udržel až do cíle v Larunsu a připsal si premiérový úspěch na Tour v kariéře.

"Od začátku jsem improvizoval a najednou jsem byl mezi uprchlíky a užíval jsem si to. Je to obrovský úspěch, nevím, co víc říct. Kluci řvali do vysílačky a já se snažil najet co nejvíc vteřin," dodal.

Oba do cíle dotáhnul obhájce loňského triumfu Jonas Vingegaard. Dánský cyklista v posledním kopci nastoupil dalšímu favoritovi Tadeji Pogačarovi ze Slovinska a nedal dvojnásobnému šampionovi šanci.

"Byl prostě moc rychlý. Snažil jsem se ho udržet, ale byl prostě lepší, byl to skvělý útok. A když je někdo o tolik silnější než vy, tak s tím těžko něco zmůžete," prohlásil Pogačar.

"Ve stoupání jsem se cítil dobře, tak jsem řekl Seppovi Kussovi, aby to rozjel a já pak zaútočil. Nevím, jak moc jsme soupeřům zkřížili plány. Ale jak znám Tadeje, tak to určitě nevzdá a bude to bitva až do Paříže," přidal Vingegaard.

Do cíle dojel Vingegaard na pátém místě s více než minutovým odstupem od Pogačara a v průběžném pořadí mu patří druhé místo se ztrátou 47 sekund na Hindleyho. Australan o žlutý trikot připravil Adama Yatese z Velké Británie.

Na třetí příčce je Ciccone se ztrátou jedné minuty a tří sekund. Pogačarovi patří šestá příčka a za Hindleym zaostává o jednu minutu a 40 sekund. Od Vingegaarda ho dělí 53 sekund.

Ve čtvrtek je v Pyrenejích na programu další horská etapa. Peloton na 145 kilometrech mezi Tarbes a Cauterets-Cambasque čekají dvě stoupání první kategorie a především výjezd na Tourmalet.

Výsledky Tour de France