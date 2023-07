Philipsen si na Tour de France připsal druhý triumf v řadě, dál vede Yates

Čtvrtou etapu Tour de France s cílem na autodromu v Nogaru vyhrál belgický cyklista Jasper Philipsen (25) a připsal si druhý triumf za sebou. Žlutý trikot udržel Brit Adam Yates (30).

Philipsen stejně jako v pondělí vyhrál velmi těsným rozdílem. Dnes jezdec stáje Alpecin-Deceuninck ve finiši porazil Caleba Ewana z Austrálie, třetí dojel Němec Phil Bauhaus.

"Byla to docela pohodová etapa, všichni se šetřili na následující dva dny v Pyrenejích," řekl Philipsen. "Caleb mě málem porazil, byl opravdu blízko. Moc si vážím toho, že jsem vyhrál dvakrát za sebou," dodal.

Na stupně vítězů po 182 kilometrů dlouhé etapě z Daxu do Nogara se postavili stejní jezdci jako v pondělí. Zatímco Philipsen zaznamenal celkově čtvrtý triumf na Tour a posunul se do čela bodovací soutěže, Ewan s Bauhausem si pořadí prohodili.

Závěrečný hromadný spurt na okruhu Paula Armagnaca po poklidném průběhu etapy poznamenalo několik pádů. Na zemi se mimo jiné ocitl i nizozemský mistr Evropy Fabio Jakobsen.

"Na závodním okruhu jsem finišoval poprvé a bylo to fajn. Ale čekal bych, že na tak široké trati to bude bezpečnější. Doufám, že všichni, co spadli, jsou v pořádku," uvedl Philipsen.

"Bylo to maso," přidal Mark Cavendish, který dojel pátý a stále tak čeká na 35. vítězství na Tour, kterým by v čele historického pořadí odskočil legendárnímu Eddymu Merckxovi. "Každý tým měl pro závěrečný spurt nějaký plán a vsadím se, že ani jednomu nevyšel," dodal.

V průběžném pořadí bez problémů udržel první místo Adam Yates s náskokem šesti sekund před bratrem Simonem a dvojnásobným vítězem Tour Tadejem Pogačarem. Obhájce prvenství Jonas Vingegaard je se ztrátou 17 sekund šestý.

Ve středu je na programu první horská etapa. Na peloton na 163 kilometrech v Pyrenejích čekají dvě náročná stoupání – nejvyšší kategorie na Col de Soudet a první kategorie na Col de Marie Blanque.

Výsledky 4. etapy TdF