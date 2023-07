Šestou etapu Tour de France opanoval Pogačar před novým lídrem Vingegaardem

Slovinec Tadej Pogačar (24) vyhrál šestou etapu Tour de France se třemi stoupáními první kategorie v čele s výšlapem na slavný Tourmalet. Zvítězil o téměř půl minuty před obhájcem prvenství Dánem Jonasem Vingegaardem (26), který se posunul do čela průběžné klasifikace. Druhý Pogačar na něj ztrácí 25 sekund. Třetí dojel Nor Johannessen Tobias Halland (23).

"Neřekl bych, že je to pomsta. Ale je skvělé, že jsem dneska vyhrál a trochu smazal ztrátu. Je to úleva," řekl Pogačar. "Jonasův včerejší výkon byl neuvěřitelný. Když za to při výšlapu na Tourmalet jeho tým vzal, říkal jsem si, že jestli to dopadne stejně jako včera, můžeme si sbalit kufry a jet domů. Naštěstí jsem dneska měl dobré nohy a celkem v pohodě se udržel. Nakonec jsem vycítil správný moment a zaútočil," dodal.

Pogačar necelé tři kilometry před cílem nastoupil Vingegaardovi, s nímž předtím ujeli zbylým šesti jezdcům ze skupiny uprchlíků. Náskok si s přehledem udržel až do cíle a po 145 kilometrech si dojel pro celkově desátý dílčí primát na Tour.

Vítěz Tour z let 2020 a 2021 Pogačar byl před dnešní druhou horskou etapou šestý se ztrátou minuty a 40 sekund na Australana Jaie Hindleyho. Za Vingegaardem, jenž ho loni připravil o vítězný hattrick, zaostával o 53 sekund.

"Teď mám takřka ideální ztrátu. Bude to velká bitva až do poslední etapy," prohlásil Pogačar. "Je to moje desáté vítězství a jdu po tobě, Marku! Ba ne, žertuju. Je pořád hrozně daleko," dodal s odkazem na Cavendishových rekordních 34 etapových prvenství.

"Chtěli jsme zaútočit na Tourmaletu, ale stálo nás to dost energie. Tadej byl dneska opravdu silný, zasloužil si vyhrát. Vůbec mě nepřekvapilo, že je po včerejšku zpátky," uvedl Vingegaard. "Radši bych vedl o dvě minuty než o 25 sekund, ale vždycky je lepší být v čele a mít žlutý trikot," prohlásil Dán.

Hindley dojel šestý o téměř tři minuty za vítězem a po jedné etapě přišel o žlutý trikot. Průběžně je třetí, na Vingegaarda ztrácí přes minutu a půl.

