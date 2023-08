Vuelta má nejmladšího lídra v historii, horskou etapu však ovládl Američan Kuss

Francouzský cyklista Lenny Martinez (20) se stal nejmladším lídrem Vuelty v její historii. Červený dres vybojoval po druhém místě v horské šesté etapě, která končila u observatoře na Pico del Buitre. Vavřín vybojoval s náskokem 26 sekund Američan Sepp Kuss (28), český vrchař Jan Hirt (32) dojel 36. se ztrátou 10 a půl minuty.

Člen týmu Groupama-FDJ Martinez se dostal do čela Vuelty ve věku 20 let a 51 dnů. Překonal španělskou legendu Miguela Induraina, jemuž bylo v roce 1985 rovněž 20 let, ale 283 dnů. Dosavadní lídr Belgičan Remco Evenepoel v závěrečném stoupání nestačil a z první příčky se úřadující mistr světa v časovce propadl na devátou pozici. Na Martineze má odstup 2:47 minuty.

Kuss zaútočil v kopci tři kilometry před cílem a s téměř půlminutovým náskokem oslavil druhý individuální triumf na Vueltě v kariéře. Etapového úspěchu se dočkal poté, co letos pomohl k celkovým triumfům Primoži Rogličovi na Giru d'Italia a Jonasi Vingegaardovi na Tour de France.

"Celý den jsem se cítil naprosto úžasně a jen přemýšlel o tom, kdy vyrazím do úniku. Užíval jsem si celé stoupání," řekl Kuss, jenž celkově zaostává za Martinezem z druhého místa o osm sekund. Slovinec Roglič s Dánem Vingegaardem zase odvedli skvělou práci pro Jumbo Visma v závěru, když nastoupili a "utrhli" Evenepoela.

Belgický jezdec však příliš nesmutnil. "Nebylo to až tak zlé. Cítil jsem se dobře, jen jsem nemohl zrychlit, když ostatní vyrazili. Držel jsem si vlastní tempo, kontroloval ho a nakonec byl o 30 sekund pomalejší než nejrychlejší kluci (bojující o celkové pořadí). Na konci mi ještě trochu sil zbývalo, to je dobře. Takže pokud byl dnešek špatným dnem, tak je to ok," uvedl Evenepoel.

Třetí skončil po 183,5 kilometrech další Francouz Romain Bardet následován domácími Španěly Mikelem Landou a Marcem Solerem.

V pátek čeká cyklisty rovinatá etapa z Utielu do Olivy měřící 188,8 km. Favoritem pro spurt je Australan Kaden Groves, jenž může v 78. ročníku vyhrát třetí etapu. Vuelta skončí po 21 etapách 17. září v Madridu.