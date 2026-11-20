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Ještě před několika dny patřil k téměř neznámým jménům. Nyní je jedním z největších překvapení letošního Grand Slamu. Sykes, jenž prožívá první sezonu na profesionálním okruhu PDC Pro Tour, při své premiéře na prestižním turnaji ovládl základní skupinu a v osmifinále se postaral o dosud největší senzaci.
Proti Humphriesovi vstoupil do utkání fantasticky a rychle vedl 4:0. Bývalý mistr světa se však do zápasu dokázal vrátit a následně otočit skóre. Sykes si ještě vypracoval vedení 9:7, jenže favorit dvěma jedenáctišipkovými legy vyrovnal. V rozhodující hře měl dokonce šipku na vítězství, minul ale double 10. Jeho soupeř nabídnutou příležitost využil a zavřením na double 18 dokonal senzační triumf.
"Je to neuvěřitelné. Začal jsem opravdu dobře, ale když Luke vyrovnal na 5:5, říkal jsem si, že to zase začíná. Jsem nadšený, že jsem to nakonec zvládl. Stojí za tím 15 let tvrdé práce a teď každý týden hraju proti nejlepším hráčům světa," uvedl Sykes pro oficiální web PDC.
Anglický outsider přitom věří, že jeho senzační tažení nemusí skončit ani ve čtvrtfinále. "Vím, že dokážu bodově držet krok s kýmkoliv na světě. Dnes jsem to ukázal spoustou stoosmdesátek a stočtyřicítek. Když mi budou vycházet doubly, jsem nebezpečný hráč," prohlásil v rozhovoru pro Sky Sports.
Humphriese limitovalo rameno
Humphries během utkání bojoval se zdravotními problémy. Kvůli skřípnutému nervu v pravém rameni se opakovaně bolestivě ohýbal pro šipky. Přesto předvedl průměr přes 102 bodů na tři šipky. Zranění si všiml také jeho přemožitel, který přiznal, že už při rozcvičování měl favorit problémy se sbíráním šipek ze země.
Samotný Humphries po vyřazení soupeři pogratuloval a na sociální síti X potvrdil zdravotní komplikace. "Jsem moc hrdý na to, jak jsem dnes hrál vzhledem k tomu, čím jsem si kvůli zranění v posledních 48 hodinách prošel. Dal jsem do toho úplně všechno," napsal bývalý světový šampion.
Van Gerwen na vzestupu?
Sykesovo senzační tažení bude pokračovat proti Van Gerwenovi. Trojnásobný mistr světa ve čtvrtek porazil Jamese Wadea 10:8, přestože prohrával už 5:7. S průměrem téměř 104 bodů se poprvé od října 2025 probojoval do čtvrtfinále televizního major turnaje započítávaného do světového žebříčku.
"Moje sebevědomí není zrovna na nejvyšší úrovni. Vyhrávat takové zápasy pro mě znamená opravdu hodně. Pořád miluji to, co dělám, a dokud ve mně bude tahle touha, nikdy nepřestanu," přiznal nizozemský šipkař, který v posledních měsících hledal svou někdejší dominantní formu.
Na adresu svého příštího soupeře navíc přidal uznání. "Tom Sykes je fantastický hráč a rozhodně ho ve čtvrtfinále nebudu podceňovat," upozornil Van Gerwen. Po vyřazení Littlera a Humphriese se tak ve Wolverhamptonu otevírá cesta k titulu i hráčům, kteří před začátkem turnaje nepatřili mezi největší favority.