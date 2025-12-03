Současné šipkařské mistrovství světa se hrálo poprvé v roce 1994. Vzniklo pod hlavičkou odštěpené organizace World Darts Council poté, co přední profesionálové odešli od BDO (British Darts Organisation).
Spor byl urovnán v roce 1997, kdy se WDC přejmenovala na PDC (Professional Darts Corporation) a hráči si mohli vybrat, kterého mistrovství světa se zúčastní, pokud splnili příslušná kvalifikační kritéria. Více než 20 let pak pořádaly obě organizace své vlastní vrcholné turnaje. Tato paralelní struktura skončila po sezoně 2020, kdy BDO zanikla a titul PDC se stal jediným oficiálně uznávaným světovým titulem v šipkách.
MS v šipkách 2027
Mistrovství světa PDC v šipkách 2026/27 se koná v londýnském Alexandra Palace od 11. prosince 2026 do 3. ledna 2027. Vítězství obhajuje Angličan Luke Littler, který se pokusí jako teprve čtvrtý hráč v éře PDC vyhrát potřetí v řadě.
Moderní legendy PDC
Současná éra PDC měla několik období dominancí velkých person. Na začátku to byla éra Phila Taylora, který triumfoval celkem čtrnáctkrát a s dalšími dvěma předchozími tituly z BDO je dodnes nejúspěšnějším šipkařem historie.
Tři tituly Michaela van Gerwena z let 2014, 2017 a 2019 následně definovaly nové období, kde se hráči stále technicky zdokonalovali a zaznamenávali nejvyšší průměry v historii světových šipek.
Nebyl to ale jen MvG, v tomto období získali po dvou titulech mistrů světa PDC také Gary Anderson, Adrian Lewis a Peter Wright. Ve světě šipek se vytvořila velmi silná konkurence a udržet špičkovou formu bylo stále náročnější.
Poslední roky přinesly další změny. Vítězství Luka Humphriese v roce 2024 potvrdilo nástup nové vlny mladších hráčů, triumfy Luka Littlera v roce 2025 v jeho pouhých 17 letech a následná obhajoba znamenala skutečný přelom. Littler se svým výkonem zařadil mezi výjimečné talenty historie a otázkou zůstává, zda bude Angličan triumfovat i potřetí v řadě.
Mistři světa PDC (1994–současnost)
1994 Dennis Priestley
1995 Phil Taylor
1996 Phil Taylor
1997 Phil Taylor
1998 Phil Taylor
1999 Phil Taylor
2000 Phil Taylor
2001 Phil Taylor
2002 Phil Taylor
2003 John Part
2004 Phil Taylor
2005 Phil Taylor
2006 Phil Taylor
2007 Raymond van Barneveld
2008 John Part
2009 Phil Taylor
2010 Phil Taylor
2011 Adrian Lewis
2012 Adrian Lewis
2013 Phil Taylor
2014 Michael van Gerwen
2015 Gary Anderson
2016 Gary Anderson
2017 Michael van Gerwen
2018 Rob Cross
2019 Michael van Gerwen
2020 Peter Wright
2021 Gerwyn Price
2022 Peter Wright
2023 Michael Smith
2024 Luke Humphries
2025 Luke Littler
2026 Luke Littler
Mistři světa BDO (1978–2020)
1978 Leighton Rees
1979 John Lowe
1980 Eric Bristow
1981 Eric Bristow
1982 Jocky Wilson
1983 Keith Deller
1984 Eric Bristow
1985 Eric Bristow
1986 Eric Bristow
1987 John Lowe
1988 Bob Anderson
1989 Jocky Wilson
1990 Phil Taylor
1991 Dennis Priestley
1992 Phil Taylor
1993 John Lowe
1994 John Part
1995 Richie Burnett
1996 Steve Beaton
1997 Les Wallace
1998 Raymond van Barneveld
1999 Raymond van Barneveld
2000 Ted Hankey
2001 John Walton
2002 Tony David
2003 Raymond van Barneveld
2004 Andy Fordham
2005 Raymond van Barneveld
2006 Jelle Klaasen
2007 Martin Adams
2008 Mark Webster
2009 Ted Hankey
2010 Martin Adams
2011 Martin Adams
2012 Christian Kist
2013 Scott Waites
2014 Stephen Bunting
2015 Scott Mitchell
2016 Scott Waites
2017 Glen Durrant
2018 Glen Durrant
2019 Glen Durrant
2020 Wayne Warren