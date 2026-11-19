Littler – Wattimena 8:10
Wattimena vstoupil do utkání ve Wolverhamptonu výborně a postupně si vypracoval náskok 7:2. Během této pasáže získal šest legů v řadě, dvakrát měl blízko k zavření na devět šipek a jeho průměr se v jednu chvíli vyšplhal až na 107 bodů. Celkově nakonec zaznamenal průměr 101,70 a 10 maximálních náhozů 180. Littler měl zpočátku jen minimum příležitostí na zavírání, postupně se však dokázal vrátit do hry.
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Zlom mohl přijít za stavu 7:2, kdy Wattimena nevyužil tři šipky na zvýšení náskoku. Littler šanci chytil za pačesy, snížil na 3:7 a následně se nadechl k velkému obratu. Přestože prohrával už 5:9, nevzdal se a třemi vyhranými legy v řadě, včetně jednoho zavřeného na pouhých 10 šipek, se přiblížil na rozdíl jediného legu. Za stavu 8:9 však přišla rozhodující chvíle. Wattimena si připravil 77 bodů a hned první šipkou na double top zápas ukončil. Littlerovi přitom na terči zůstávalo 65 bodů.
Emotivní a neuvěřitelné
Pro nizozemského reprezentanta šlo o mimořádný okamžik. Po poslední šipce neskrýval emoce a přímo na pódiu se rozplakal. "Je to emotivní, naprosto neuvěřitelné. Nejlepší výkon jsem si schoval právě pro tuto fázi a jsem na to opravdu hrdý," uvedl Wattimena v rozhovoru pro Sky Sports.
"Vedl jsem 7:2 a minul tři šipky na vedení 8:2. On pak začal znovu hrát dobře. V posledním legu mi stačila jediná šipka na vítězství – je to úžasný pocit," dodal šťastný vítěz, který si podruhé v kariéře zahraje čtvrtfinále Grand Slam of Darts.
Jeho dalším soupeřem bude krajan Kevin Doets. Ten si ve večerním utkání poradil s Cameronem Menziesem jednoznačně 10:5 a poprvé v kariéře postoupil do televizního čtvrtfinále.
Littlerova cesta za hattrickem končí
Pro Littlera znamená porážka konec nadějí na třetí grandslamový titul v řadě. Takový počin se dosud podařil pouze dvěma legendám tohoto sportu – Philu Taylorovi a Michaelu van Gerwenovi. Devatenáctiletý Angličan navíc v letošním ročníku neprožil ideální skupinovou fázi, ve které podlehl také Nielsi Zonneveldovi 4:5. Po osmifinálovém vyřazení tak odchází z turnaje se dvěma porážkami na kontě.
Littler ovládl Grand Slam of Darts už v roce 2024, kdy ve finále porazil Martina Lukemana, a triumf zopakoval také loni po vítězství nad Lukem Humphriesem. Letos však jeho cestu za třetím titulem zastavil právě rozjetý Wattimena.