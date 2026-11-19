Alcaraz řeší v nejméně vhodnou chvíli další zdravotní komplikace, které mohou výrazně ovlivnit závěr jeho sezony. Španělský tenista během druhého utkání na Turnaji mistrů proti Medveděvovi pocítil nepříjemné potíže v oblasti zadního stehenního svalu a musel si vyžádat ošetření fyzioterapeuta. "Cítím to trochu. Hrál jsem skvěle a najednou jsem pocítil malou bolest na zadní straně stehna," popsal Španěl. Ve čtvrtek ho čeká magnetická rezonance, která odhalí rozsah problémů a pomůže rozhodnout, zda bude moci v Turíně pokračovat.
Podle španělského deníku MARCA první vyšetření žádné jednoznačné závěry nepřineslo. Zranění je totiž velmi čerstvé a jeho skutečný rozsah zatím není známý. Alcaraz dohrával zápas s obvazem na postiženém místě a situace připomíná loňský ročník Turnaje mistrů. Také tehdy ho během finále proti Janniku Sinnerovi omezoval otok zadního stehenního svalu.
Do Turína přitom přijel ve výborné formě. Po triumfech ve Vídni a Paříži útočil na další velkou trofej a letos měl konečně ideální příležitost dosáhnout na titul, který mu v dosavadní kariéře stále uniká. Už před turnajem ho sice trápily drobné problémy s kolenem, které si preventivně chránil obvazem, a před úvodním zápasem s Francesem Tiafoem řešil také žaludeční potíže. V obou případech ale dokázal situaci zvládnout. Aktuální komplikace jsou však podstatně vážnější.
Nejde totiž pouze o Turnaj mistrů. Ve velkém ohrožení je také Alcarazova účast na finálovém turnaji Davis Cupu, který se uskuteční v Boloni v příštím týdnu od 24. do 29. listopadu. Reprezentace Španělska patří mezi hlavní favority a pro samotného Alcaraze má tato soutěž mimořádný význam. Dosud ji totiž ve své kariéře nedokázal vyhrát. Už loni mu přitom problémy se zadním stehenním svalem znemožnily reprezentovat svou zemi.
Situaci pozorně sleduje také kapitán španělského týmu David Ferrer. Ten má na případné změny v nominaci čas do pondělí 23. listopadu do 11 hodin dopoledne. Španělé už navíc přišli o Alejandra Davidoviche Fokinu, který musel kvůli zranění účast odříct. Otázkou tak zůstává, zda bude moci Ferrer počítat alespoň se svou největší hvězdou.
Alcaraz má v pátek nastoupit ještě k závěrečnému utkání základní skupiny proti Flaviu Cobollimu. Výsledek už pro něj nebude mít žádný vliv na postup, protože semifinále má jisté z prvního místa. Právě to by mohlo hrát důležitou roli při rozhodování o jeho případném startu. Španělský kapitán ostatně připustil, že páteční duel nabízí ideální příležitost k tomu, aby jeho svěřenec šetřil síly.
"Carlos se nyní musí soustředit na tento turnaj a uvidíme, jak se bude v pátek cítit. Zítřek je především důležitý kvůli vyšetřením. V pátek má navíc výhodu, že už má jisté první místo ve skupině. Není ale jednoduché odehrát zápas bez maximálního nasazení, protože vždycky chcete vyhrát a podobné emoce se těžko zvládají. Pokud ale někde můžete trochu ubrat, je to právě v utkání, ve kterém už máte jistý postup," uvedl Ferrer.
Pro španělského kapitána půjde zároveň o poslední Davis Cup v této funkci. Od příští sezony totiž rozšíří trenérský tým Caspera Ruuda. Před rozloučením by tak rád dovedl Španělsko k úspěchu, jenže pokračující zdravotní komplikace jeho hráčů mu situaci výrazně komplikují. Ještě nedávno se přitom spekulovalo o tom, že by Alcaraz mohl zakončit sezonu triumfem na Turnaji mistrů i v Davis Cupu. Nyní je ale jeho účast na obou akcích nejistá a rozhodující slovo bude mít čtvrteční vyšetření.