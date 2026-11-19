Kdy a kde se koná MS v šipkách
Turnaj začíná v pátek 11. prosince a vyvrcholí v neděli 3. ledna. Program zachovává tradiční rozdělení na odpolední a večerní bloky, s obvyklými přestávkami na Štědrý den, Boží hod a Silvestr. Odpoledne se bude začínat ve 13:30, večer pak ve 20 hodin.
Domovem turnaje zůstává ikonická Alexandra Palace v severním Londýně. Její hlavní sál připomínající amfiteátr, charakteristické šikmé tribuny a karnevalová atmosféra jsou definicí nejznámější scény šipek. Tato ikonická hala hostí nejprestižnější turnaj sezony každoročně od prosince 2008.
Los MS v šipkách
Datum losování zatím nebylo oficiálně oznámeno, je totiž přímo navázané na turnaj Players Championship Finals, který končí v neděli 29. listopadu. Právě na tomto podniku se rozhodne o posledních místech v startovním poli a o nasazení hráčů. Jisté je, že se ho zúčastní i tři Češi.
Češi na MS v šipkách 2027
České šipky budou mít na mistrovství světa v Londýně historicky hned trojnásobné zastoupení. Jistou účast mají Karel Sedláček a Adam Gawlas, které doplní vítěz domácí kvalifikace.
Sedláček si místo zajistil díky postavení v žebříčku PDC Order of Merit, zatímco Gawlasovi pomohly výsledky na turnajích Players Championship a European Tour, díky nimž obsadil 36. místo v redukovaném žebříčku Pro Tour Order of Merit. Třetí český reprezentant vzejde z domácí kvalifikace, která je na programu v neděli 29. listopadu v Darts Clubu AJETO v Praze.
Program MS v šipkách 2027
Vrchol šipkařské sezony vypukne ve čtvrtek 11. prosince čtyřmi zápasy prvního kola v rámci večerního bloku, jenž začíná ve 20 hodin. V následujících dnech se všechny zápasy prvního, druhého, třetího a čtvrtého kola odehrají v odpoledních blocích od 13:30 a večerních od 20:00.
V prvním kole se vedle držitelů Tour Card představí i nováčci z rozvíjejících se šipkařských zemí, kteří si vybojovali účast v národních kvalifikacích. Zrádný úvod turnaje se díky novému systému nevyhne ani těm největším favoritům v čele s posledním vítězem Littlerem.
Před vánočními svátky se odehrají dvě kola, od 27. prosince zůstane ve hře 32 hráčů. Program přejde na delší formáty setů a vyvrcholí čtvrtfinálovými, semifinálovými duely a finále na začátku ledna.
Nový mistr světa bude korunován 3. ledna 2027, finále začne ve 21:00.
První čtyři kola: každý den od 11. do 30. prosince – odpolední blok (13:30), večerní blok (20:00)
Čtvrtfinále: 1. ledna ve 13:30 a 20:00
Semifinále: 2. ledna ve 20:30
Finále: 3. ledna ve 21:00
Prize money
Celkové prize money, které se rozdělí mezi všech 128 hráčů, činí pět milionů liber (asi 146,5 milionů korun). Vítěz si odnese jeden milion liber (29,9 milionů korun), poražený finalista získá 400 tisíc liber. Poražení semifinalisté si odnesou po 200 tisících librách, čtvrtfinalisté pak 100 tisíc liber.
MS v šipkách 2027
Mistrovství světa PDC v šipkách 2026/27 se koná v londýnském Alexandra Palace od 11. prosince 2026 do 3. ledna 2027. Vítězství obhajuje Angličan Luke Littler, který se pokusí jako teprve čtvrtý hráč v éře PDC vyhrát potřetí v řadě.
Kde sledovat MS v šipkách v TV
Turnaj bude pro české publikum vysílat živě Nova Sport 2, chybět by nemělo osvědčené duo oblíbených komentátorů Pavel Korda a Redek Schulz, kteří svým hlasem doprovázejí světové šipky na všech velkých turnajích. Průběh každého zápasu MS včetně statistik můžete sledovat živě také na Livesportu.
Formát turnaje: Na kolik legů se hraje?
Zápasy mistrovství světa se hrají systémem 501 double out. První šipka tedy může mít libovolnou hodnotu a zavírá se "doublem". V úvodních kolech se hraje na kratší počet setů, čímž vzniká větší riziko vyřazení favorizovaných hráčů. Pozdější fáze turnaje pak přináší vytrvalostní bitvy na více setů, které jsou pro PDC World Championship typické.
První a druhé kolo se hraje na tři vítězné sety (best of 5), třetí a čtvrté kolo na čtyři vítězné sety (best of 7).
Čtvrtfinále se hraje na pět vítězných setů (best of 9), semifinále na šest vítězných (best of 11) a finále na sedm vítězných setů (best of 13). Každý set se hraje na tři vítězné legy, v rozhodujícím setu musí šipkař vyhrát o dva legy, případně se stává vítězem setu ten, který první získá šest legů.
Vítězové MS v šipkách
Současná éra PDC měla několik období dominancí velkých person. Na začátku to byla éra Phila Taylora, který triumfoval celkem čtrnáctkrát a s dalšími dvěma předchozími tituly z BDO je dodnes nejúspěšnějším šipkařem historie.
Následovaly tituly Michaela van Gerwena, Garyho Andersona, Adriana Lewise nebo Petera Wrighta. Ve světě šipek se vytvořila velmi silná konkurence a udržet špičkovou formu bylo stále náročnější.
Poslední dva roky však patří Luku Littlerovi, který svůj první titul získal v pouhých 17 letech a za měsíc bude usilovat už o třetí titul v řadě.