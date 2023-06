Češi míří na World Cup of Darts. Hrát pod českou vlajkou je obrovská čest, říká Sedláček

Dominik Reiniš

Šipkařský svět se těší na další svátek. Ve čtvrtek startuje v německém Frankfurtu Světový pohár – neoficiální mistrovství světa reprezentací, chcete-li. Na 13. ročníku turnaje bude obhajovat prvenství Austrálie a své zastoupení bude mít podesáté i Česko. Národní šipky padnou do rukou osvědčeného dua – Karel Sedláček (44) a Adam Gawlas (21) se pokusí o historický postup ve zbrusu novém systému. "Zahrát si na World Cupu pod českou vlajkou je pro mě obrovská čest a radost," říká exkluzivně pro Livesport Zprávy "Zlej Kája" Sedláček.

Neoficiální mistrovství světa družstev v šipkách se bude hrát premiérově novým systémem. Místo toho tradičního vyřazovacího se začne, s výjimkou čtyř nejlepších reprezentací podle žebříčku Order of Merit, ve tříčlenných skupinách.

Nejlepší z každé skupiny se pak připojí po bok Anglie, Nizozemska, Walesu a Skotska. Tím vznikne nová šestnáctka, ze které los určí dvojice pro play off. Nasazené kvarteto bude vylosováno přednostně tak, aby se ve druhém kole nemohlo potkat.

Zároveň se bude nově hrát čtyřhra, oproti minulým rokům, které zahrnovaly i duely jeden na jednoho, se tedy budou střídat všichni čtyři aktéři zápasu u jednoho terče.

Jakým systémem se bude ve Frankfurtu hrát? Livesport / @kajazlej_evilcharlie

Ve skupině, v níž česká dvojice Sedláček – Gawlas narazí na Filipínce a Singapurce, se bude hrát systémem best of 7 legs (na čtyři vítězné legy). "V tomhle formátu to bude náročné a o každé využité šipce. Já i Adam se na to ale těšíme. Jsme nažhavení a doufáme, že konečně postoupíme do play off. Budeme se snažit jít co nejdál," věří Sedláček.

V případě postupu si to pak čeští reprezentanti rozdají ve druhém kole, čtvrtfinále i semifinále v bitvě na osm vítězných legů (best of 15). Finále ve frankfurtské Eissporthalle, která hostí už šestý ročník PDC World Cup of Darts, pak ovládne ten, kdo jako první získá 10 legů (best of 19).

"Po mistrovství světa je to můj druhý nejoblíbenější turnaj. Je paráda reprezentovat Česko a mít skvělého parťáka, se kterým člověk turnaj odehraje," říká "Evil Charlie".

Čekání na první postup

Česko se na Světovém poháru představí podesáté, přičemž od roku 2015 na turnaji nikdy nechybělo. Při deváté účasti v řadě mezi mezinárodní elitou se Češi pokusí o historický postup, neboť nikdy neproklouzli přes první kolo.

Minulý rok stála v cestě dvojici Sedláček – Gawlas, která pospolu odehraje už čtvrtý World Cup of Darts, favorizovaná Anglie. Proti úřadujícímu mistrovi světa Michaelu Smithovi a jeho parťákovi Jamesu Wadeovi to měli Češi složité a zmohli se na jediný leg (1:5).

Češi na World Cup of Darts vypadli v posledních osmi letech pokaždé v prvním kole. Livesport

Nejblíže postupu bylo Česko ve stejném složení před třemi roky v Salcburku, vyrovnaná bitva s pozdějším semifinalistou z Belgie (Van den Bergh, Huybrechts) skončila těsnou prohrou 4:5.

"Prošli jsme si těžkými losy. Dvakrát Anglie, dvakrát Polsko, jednou Belgie...," vzpomíná na předešlé ročníky Sedláček.

Výrazněji se tak Češi zapsali jen do historie ročníku 2019, kdy "Zlej Kája" Sedláček zavřel proti polské dvojici z pořádné výšky – checkout 160 byl, společně s tím singapurským, nejvyšší v turnaji.

Schůdná skupina

Právě se čtyři roky starým turnajem v Hamburgu pojí současný tým jedna paralela. Zmíněný singapurský checkout 160 totiž předvedl Paul Lim, kterého Sedláček vyzve tentokrát v přímém souboji.

Dnes už 69letá šipkařská legenda, která hází už 50 let, bude po boku jmenovce Haritha Lima ve čtvrtek první překážkou českého týmu.

Tou druhou bude v pátek tým z Filipín, který reprezentují pravidelní účastníci PDC World Championship Christian Perez a Lourence Illagan. I tak jsou Češi jako 13. nasazený tým turnaje ve skupině I favoritem.

"Letos je to nejschůdnější možnost. Nicméně Cristian Perez teď dokázal postoupit do čtvrtfinále Players Championship, kde porazil i mě. Ukázal nám, že nejsou žádní nazdárci," upozorňuje na sílu soupeře "Zlej Kája" a dodává: "Budeme se muset mít na pozoru, dát do toho všechno a oba zápasy vyhrát."

"Doufám, že dojdeme co nejdál a postoupíme z té opravdu těžké skupiny. I když to pro mnoho lidí a veřejnost nevypadá obtížně, tak je ta skupina velice nepříjemná. Jak Singapur, tak Filipíny jsou dobří," doplňuje Sedláček.

Přehled zápasu Česko – Singapur (15.6. – 19:50)

Obhájci mimo elitu

K největším favoritům neoficiálního MS reprezentací patří nepochybně nasazená čtyřka, mezi níž však schází loňský vítěz. Australané Damon Heta a Simon Whitlock, kteří se představí rovněž na letošním turnaji, před rokem ve finále zaskočili Velšany Gerwyna Price a Jonnyho Claytona. "Máme velkou šanci to vyhrát znovu," netajil své ambice Whitlock v rozhovoru pro web Dartsnews.com.

Největším adeptem na triumf jsou ale poražení finalisté – však "The Iceman" Price letos vyhrál na Euro Tour dva turnaje a dostal se do finále Premier League, zatímco jeho parťák "The Ferret" Clayton slavil na evropské scéně jednou.

Zapomínat se ovšem nesmí ani na nizozemské duo Michael van Gerwen, Danny Noppert či anglické mistry světa ze singlu Michaela Smithe a Roba Crosse. Obrovskou zkušenost pak mohou prodat veteráni ze Skotska – 52letý Gary Anderson a 53letý Peter Wright. "Naposledy, když hrál Gary, jsme vyhráli," připomněl dvojnásobný mistr světa úspěch z roku 2019. "Snakebite" Wright slavil i o dva roky později, tentokrát po boku Johna Hendersona a připojil se tak po bok Raymonda van Barnevelda – do společnosti Nizozemce, který ovládl World Cup of Darts se dvěma různými spoluhráči.

Domácího prostředí by mohli využít Gabriel Clemens a Martin Schindler, kteří se na největších turnajích představují pravidelně ve velmi dobrém světle. Vždyť první jmenovaný na World Darts Championship dokonce proklouzl až do semifinále.

Ve hře je ovšem několik dalších skvělých šipkařů: Belgie do Frankfurtu veze Van den Bergha a Huybrechtse, reprezentace Severního Irska má Brendana Dolana a Daryla Gurneyho a výborné šipky umí zahrát i Portugalec Jose de Sousa, Polák Krzysztof Ratajski či Ir William O'Connor.

Ti všichni se od čtvrtka budou prát o slávu i příjemnou odměnu. Vítězové World Cup of Darts si mezi sebe rozdělí 80 tisíc liber (asi 2,2 milionu korun) z celkového prize money ve výši 450 tisíc liber (asi 12,5 milionu korun).