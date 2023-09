Taháky 12. dne US Open: O grandslam ve 43 letech, česko-slovenské derby a Carlos s Daniilem

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Páteční menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Rohan Bopanna zraje jako víno. Indickému deblistovi je už sice 43 let, výrazně šediví, ale hraje nejlepší sezonu kariéry. Nikdo starší v historii finále čtyřhry nebyl. Společně s Australanem Matthewem Ebdenem vytvořili dvojici, která je těžko k poražení. Kvalitu demonstrovali už ve Wimbledonu, kde skončili v semifinále a nyní v New Yorku jsou připraveni poprat se o titul. Ebden už má na kontě jeden grandslam, když loni v Londýně triumfoval s krajanem Maxem Purcellem v mužském deblu. Bopanna si užil velkou slávu jen v mixu na Roland Garros v roce 2017 s Gabrielou Dabrowskou. Ve finále čtyřhry mužů je na grandslamu po dlouhých 13 letech, právě na US Open v roce 2010 prohrál v páru s Ajsmem Kureším s tehdejšími deblovými vládci Bobem a Mikem Bryanovými.

Naopak Rajeev Ram a Jim Salisbury se budou pokoušet o zlatý hattrick. V New Yorku triumfovali v letech 2021 i 2022 a jejich aktuální série neporazitelnosti na posledním grandslamu sezony se natáhla už na 17 zápasů. Vyhrát deblový US Open třikrát v řadě se podařilo naposledy Georgi Lottovi v mezidobí let 1928-1930 (poprvé s Johnem Hennessym a následně dvakrát s Johnem Doegem). Poslední hattrick kompletní dvojice je ještě o pár let starší, Maurice McLoughlin a Thomas Bundy triumfovali společně v letech 1912-1914.

Začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

Česko-slovenské derby dvou obrovských talentů a příslibů do budoucna v semifinále dívčí soutěže. Jamrichová už loni ve svých 15 letech začala naskakovat do soutěží dospělých a získala i skalpy hráček druhé stovky rankingu WTA. Zároveň triumfovala hned ve dvou disciplínách na olympiádě mládeže a na Wimbledonu skončila v soutěži juniorek v semifinále. Rodačka z Trnavy plní na US Open roli nasazené jedničky a velmi dobře si vede i v deblové soutěži, kde společně s Američankou Kaitlin Quevedovou zůstaly také mezi čtyřmi nejlepšími páry.

Češka Valentová na sebe upozornila už loni vítězstvím na Pardubické juniorce a velký průlom udělala zejména na letošním letním challengeru v Říčanech, kde vyřadila nasazenou jedničku Lauru Pigossiovou a následně se posunula ve světovém žebříčku do sedmé stovky. Dařilo se jí i v Melbourne, kde na prvním grandslamu sezony postoupila v soutěži juniorek do čtvrtfinále.

Pro obě dívky půjde o první možnost, probojovat se do finále grandslamového juniorského turnaje.

Začátek 18:00, kurt číslo 10

Medveděv sice v roce 2021 na US Open triumfoval, v posledním období se už ale pomalu začíná smiřovat s tím, že hlavní rivalitu na okruhu ATP přebrali Alcaraz a Novak Djokovič. V semifinále letošního newyorského grandslamu tak má jedinečnou příležitost, strhnout pozornost na sebe. Finále na turnajích velké čtyřky hrál naposledy loni v Austrálii.

Alcaraz naopak svá tři poslední vystoupení na grandslamech pokaždé přetavil minimálně v účast v semifinále. Loni v New Yorku triumfoval, vyhrál i letošní Wimbledon a na Roland Garros skončil v semifinále. Pouze v Melbourne chyběl kvůli zranění.

Ze tří vzájemných zápasů vyhrál Alcaraz dva, ten poslední letos bez ztráty setu v semifinále na wimbledonské trávě, čímž Medveděvovi oplatil dva roky starou prohru se stejným skóre. Jediný duel, který spolu odehráli na betonech, bylo letošní setkání v Indian Wells, které pro sebe získal Alcaraz poměrem 6:3 a 6:2.

Začátek 01:00, Arthur Ashe Stadium