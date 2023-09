Medveděv zvládl derby na US Open. Rubljov prohrál i deváté čtvrtfinále na grandslamech

US Open ATP - Dvouhry

Medveděv zvládl derby na US Open. Rubljov prohrál i deváté čtvrtfinále na grandslamech

Daniil Medveděv (27) si počtvrté zahraje semifinále na US Open, kde předloni vybojoval svůj jediný dosavadní grandslamový titul. Bývalý lídr žebříčku přehrál 6:4, 6:3, 6:4 krajana Andreje Rubljova (25), který nezvládl ani svůj devátý čtvrtfinálový duel na grandslamových turnajích. Na páté finále na podnicích velké čtyřky bude v pátek útočit proti loňskému šampionovi Carlosovi Alcarazovi, nebo bývalému finalistovi Alexanderovi Zverevovi.

Daniil Medveděv ukončil v úvodních měsících aktuální sezony zhruba roční krizi, na tvrdých površích ovládl čtyři turnaje včetně Masters v Miami a od začátku února po start antukového jara vyhrál na betonech 24 z 25 duelů. Příprava na oblíbené US Open se mu ale nepovedla, v Torontu se loučil už ve čtvrtfinále a v Cincinnati ještě o kolo dříve.

Na US Open ovšem postupuje celkem hladce, ačkoli ani v New Yorku se neprezentuje svou nejlepší formou. Do druhého týdne závěrečného grandslamu sezony se dostal pátým rokem po sobě a v semifinále je už počtvrté. Ve vyčerpávajícím čtvrtfinálovém derby se svým velmi dobrým kamarádem Andrejem Rubljovem, který jako první v open éře prohrál i své deváté čtvrtfinále na grandslamech, musel bojovat bezmála tři hodiny.

Statistiky zápasu. Livesport

Předloňský šampion nepředvedl přesvědčivý výkon, přesto neztratil set. Ve všech třech dějstvích prohrával o brejk a v zápase trefil méně es (8) než dvojchyb (9), získal jen 13 ze 45 bodů po druhém podání, pětkrát přišel o servis a zaznamenal mnohem více nevynucených chyb (40) než vítězných úderů (26). Vzájemnou bilanci s krajanem upravil na 7:2 ze svého pohledu a letos ho porazil i podruhé.

Medveděv rozhodně nebyl spokojený s podmínkami. Ve více než 30stupňovém horku a extrémní vlhkosti hráli už včera Novak Djokovič s domácím Taylorem Fritzem. "Jednou tady někdo z hráčů umře," řekl při pauze mezi výměnami u jedné z kamer poblíž odkládacího místa pro ručníky. "Podmínky byly brutální. Už na konci prvního setu jsem měl problém pořádně vidět míček," uvedl po zápase, v němž se musel nechat zřejmě kvůli nevolnosti ošetřovat.

V pátek bude usilovat proti obhájci titulu Carlosovi Alcarazovi, nebo finalistovi ročníku 2020 Alexanderovi Zverevovi o své páté grandslamové finále a první od loňského ledna, kdy na Australian Open zahodil luxusní náskok proti Rafaelovi Nadalovi. Ve Flushing Meadows si finále zahrál už dvakrát, v roce 2019 nestačil na Nadala a předloni znemožnil Djokovičovi zkompletovat kalendářní Grand Slam.

Druhá semifinálová dvojice je známá už od úterka. Trojnásobný šampion a rekordman v počtu grandslamových trofejí Djokovič bude na začátek pátečního programu čelit domácímu mladíkovi Benovi Sheltonovi, jenž je na majorech takto daleko poprvé.

Výsledky dvouhry mužů na US Open