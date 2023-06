Tenis bude silnější, když se ATP a WTA spojí, říká bývalá světová jednička Clijstersová

Podle bývalé světové jedničky Kim Clijstersové (40) by se měla ženská tenisová asociace WTA a mužská ATP sjednotit v jednu organizaci. Belgická tenisová legenda to prohlásila v rozhovoru pro agenturu Reuters.

"Myslím, že značka by díky tomu byla mnohem silnější. A nakonec spousta lidí, co se v tenisu nevyzná, si stejně myslí, že jde o jednu organizaci," řekla čtyřnásobná grandslamová vítězka Clijstersová.

Podobný názor jako čtyřicetiletá Belgičanka už dříve vyslovili například vítěz dvaceti grandslamů Roger Federer nebo legendární Billie Jean Kingová, která před padesáti lety založila WTA.

"Už se to probíralo opravdu častokrát, ale vždycky zůstalo jen u slov a nic se pro sjednocení neudělalo. Nicméně si však myslím, že je načase, abychom měli jednu organizaci," prohlásila Clijstersová.

Clijstersová, která je v současnosti čestnou prezidentkou Mezinárodní tenisové síně slávy (ITHF), by přála svému milovanému sportu jednotu. "Nejen mužský, ale i ženský tenis jde nahoru a v zákulisí je tolik lidí, kteří by chtěli, aby se tenis ubíral stejným směrem. Jedna osoba těžko něco změní, ale dokud všichni máme podobné myšlení můžeme společně vystupovat jako silná jednotka. Myslím, že to je jediný způsob, jak vylepšit společné turnaje, dostat na centrální kurty muže i ženy, anebo zamezit začátkům zápasů v pozdních nočních hodinách," vysvětlila Clijstersová, co ji nejvíc pálí.

V pátek dojde Londýně před slavnostním losem letošního Wimbledonu, právě v hotelu Millenium Gloucester, kde v roce 1973 WTA vznikla, k setkání tenisových legend. Společně s Clijstersovou se na něm objeví i Steffi Grafová nebo Billie Jean Kingová, která byla hlavní osobností půl století let starých událostí.