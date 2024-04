Kyrgios o tenisové budoucnosti: Jsem smířený s koncem, ale zatím stále cítím zápal

Australský tenista Nick Kyrgios (28) je už takřka rok mimo hru. Bouřliváka a velkého showmana v jedné osobě v posledních měsících trápily vedle zraněného zápěstí i psychické problémy. Aktuálně to ale vypadá, že se na tenisové dvorce brzy vrátí. Někdejší 13. hráč žebříčku ATP ovšem zároveň připustil, že by jeho sportovní kariéra mohla úplně skončit.

Kyrgios v podcastu Australian Open Show uvedl, že se brzy vrátí k tréninku. "Příští týden zase vezmu raketu do ruky a půjdu do toho. Bude to jen začátek, aby si zápěstí a tělo zvykly na zatížení," vysvětlil Australan.

Svérázný tenista neuvedl konkrétní datum návratu, chce totiž věnovat péči dobré přípravě. "Bude to nějakou dobu trvat, dám si na čas. Chci mít pocit, že pokud budu zpátky na kurtu, tak se budu cítit dobře," dodal.

Pokud by ale cítil, že snaha nikam nevede, je prý připravený skončit. "Před pár dny jsem seděl se svým agentem Stuartem Duguidem, abychom si promluvili o mé budoucnosti. Skutečnost je taková, že jedna část mého já ví, že můj čas ve sportu možná skončil. A jsem s tím smířený," napsal ve sloupku pro melbournské noviny The Age.

"Byl to rozhovor, který jsem potřeboval. Jsem na křižovatce své kariéry. A teď to dospělo do bodu, že vidím život po tenisu jako dobrou perspektivu, která by mě mohla bavit. Mohl bych cestovat po světě a vydělávat opravdu dobré peníze komentováním sportu. Kdo by si takový život nepřál," přemítal australský tenista, který aktuálně vzhledem k dlouhé pauze vůbec nefiguruje v žebříčku ATP.

Posledním velkým úspěchem Kyrgiose byla účast ve wimbledonském finále v roce 2022, kde nakonec podlehl Novakovi Djokovičovi. Někdejší 13. hráč světa označil poslední měsíce za jedno z nejtěžších období svého tenisového života. "Měl jsem na tohle téma několik opravdu těžkých rozhovorů sám se sebou, jestli chci pokračovat, nebo to zabalit. Ale jinak všechno ostatní bylo úžasné, nemůžu si stěžovat," řekl.

O to, že chce dát tenisu ještě jednu šanci, prý rozhodla hlavně vášeň: "Cítím stále to šimrání v břiše, je ve mně stále zápal. Takže je to dobré!"

I kdyby se ale Kyrgios vrátil, řekl, že hrát pod pěti kruhy v Paříži ho rozhodně neláká. "Tato věc je jistá: i kdybych byl fit a připraven hrát, na olympiádě rozhodně nebudu," řekl.