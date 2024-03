Nosková recept na Šwiatekovou tentokrát nenašla, Češky v Indian Wells dohrály

Linda Nosková (19) zazářila na lednovém Australian Open skalpem největší favoritky Igy Šwiatekové (22), ale ve třetím kole na tisícovce v kalifornském Indian Wells recept na světovou jedničku nenašla. Poslední česká naděje ve dvouhře žen prohrála s předloňskou šampionkou navzdory skvělému začátku jednoznačně 4:6, 0:6. Markéta Vondroušová (24) z osobních důvodů k souboji o osmifinále vůbec nenastoupila.

Linda Nosková ve třetím kole lednového Australian Open šokovala celý tenisový svět úspěšným obratem proti světové jedničce Ize Šwiatekové. Ve stejné fázi "pátého grandslamu" v Indian Wells se však na pomalejším betonu, který více sedí soupeřce, k potenciální otočce ani nenadechla.

Ve druhé hře zlikvidovala dva brejkboly a díky agresivní a přesné hře mohla jít za stavu 4:2 do vedení dvou brejků. Ani jednu ze tří šancí, dvě měla v řadě, však nevyužila a postupně i kvůli vlastním chybám prohrála 12 fiftýnů po sobě. V závěrečném gamu úvodního dějství měla dva gameboly, jenže koncovku vyházela a Šwiateková šla po vítězném úderu z bekhendu do vedení. Od posledního brejkbolu v sedmé hře získala Nosková jen tři z 19 závěrečných bodů v prvním setu.

Ztráta dobře rozehraného úvodního dějství evidentně Noskovou rozhodila, laciné chyby totiž produkovala i na začátku toho následujícího a Šwiatekovou si nechala rychle utéct do vedení 3:0. Nakonec schytala potupného kanára a od stavu 4:2 40:15 tak nezískala ani jeden game.

Statistiky zápasu. Livesport

Nosková odehrála svůj pátý turnaj v aktuální sezoně a po postupu přes Camilu Giorgiovou si zajistila, že i z kalifornské pouště odjede minimálně s jednou výhrou. Na BNP Paribas Open se představila podruhé v kariéře, také loni vypadla právě ve třetím kole, když nestačila ve dvou setech na domácí Coco Gauffovou.

Bilanci se zástupkyněmi TOP 10 světového hodnocení si zhoršila na 5:8, po Šwiatekové na Australian Open porazila také Marii Sakkariovou na únorové tisícovce v Dauhá. Čtvrtfinalistka lednového Australian Open si už zahrála čtvrtfinále na podnicích WTA 250 i 500 a také na grandslamech, ale stále čeká na první účast mezi nejlepší osmičkou na tisícovkách.

Šwiateková, která upravila vzájemnou bilanci na 2:1 ve svůj prospěch, se i při čtvrtém startu v Indian Wells probila do osmifinále. Předloni v tomto dějišti triumfovala a loni vypadla v semifinále.

Svou skvělou letošní bilanci vylepšila na 16:2, v aktuálním roce nestačila pouze na Noskovou ve třetím kole Australian Open a na rozjetou Annu Kalinskou v Dubaji. V osmifinále se střetne s domácí nasazenou osmnáctkou Madison Keysovou, či Julií Putincevovou.

Vondroušová z osobních důvodů odstoupila

Jednou z posledních tří českých nadějí v boji o postup do osmifinále BNP Paribas Open měla být Markéta Vondroušová. Úřadující wimbledonská šampionka, která neprožívá po čtvrtfinálové účasti na loňském US Open příliš povedené období, ale k utkání třetího kola nenastoupila a do další fáze automaticky poslala Martu Kosťukovou.

Podle agentury Reuters se česká jednička omluvila z osobních důvodů. Další podrobnosti neznáme a není vůbec jisté, zda rodačka ze Sokolova nastoupí na nadcházející tisícovce ve floridském Miami.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells