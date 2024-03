Zverev v Miami zastavil kata hráčů TOP 10 Marozsána, Alcaraze čeká šlágr s Dimitrovem

Alexander Zverev (26) nedovolil rozjetému Fábiánovi Marozsánovi (24) připsat si už třetí skalp TOP 10 na probíhajícím podniku série Masters v Miami. Finalista ročníku 2018 zvítězil 6:3, 7:5 a o své první finále od zářijového triumfu v Chengdu zabojuje proti předloňskému šampionovi Carlosovi Alcarazovi (20), nebo Grigorovi Dimitrovovi (32).

Alexander Zverev v Miami stále neztratil set. Na Floridě si poradil s Félixem Augerem-Aliassimem, loňským čtvrtfinalistou Christopherem Eubanksem, semifinalistou posledního ročníku Karenem Chačanovem i s nebezpečně rozjetým Fábiánem Marozsánem.

Nejlepší Němec v žebříčku byl od začátku lepším hráčem a v utkání trefil 20 vítězných úderů a spáchal jen 10 nevynucených chyb. V obou setech čelil vždy jednomu brejkbolu, s oběma hrozbami si poradil a sám využil tři ze sedmi nabídnutých šancí.

Sestřih utkání

Zverev proti Marozsánovi proměnil po vynikajícím returnu hned první mečbol. Livesport

Úvodní dějství zakončil brejkem za stavu 5:3, k němuž mu Maďar pomohl dvojchybou. Druhá sada byla podstatně vyrovnanější, nicméně Zverev byl i v ní skálopevný na servisu a po vynikajícím returnu proměnil hned první mečbol.

Zverev se dostal i na druhém letošním podniku Masters do čtvrtfinále, před dvěma týdny v Indian Wells jasně prohrál s obhájcem titulu a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V pátek bude usilovat o své druhé finále na Miami Open, v roce 2018 v něm nestačil na domácího Johna Isnera.

Na kontě má pět trofejí z Masters, ovšem na svůj šestý triumf na těchto akcích čeká od léta 2021 a poslední finále na prestižních tisícovkách absolvoval předloni v Madridu. Aktuální světová pětka bude bojovat o své první finále od zářijového triumfu na menší akci ATP 250 v čínském Chengdu.

Statistiky zápasu. Livesport

Marozsán se i při svém čtvrtém startu na turnajích Masters podíval do osmifinále a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum a zajistil si premiérový posun do TOP 50 pořadí.

Při svém debutu v Miami vyřadil členy TOP 10 Holgera Runeho a Alexe de Minaura a po porážce se Zverevem má s takto vysoko postavenými protivníky stále pozitivní bilanci (4:2). Na nejvyšším okruhu prohrál i své třetí čtvrtfinále.

Soupeřem Zvereva v semifinále bude buď předloňský šampion Carlos Alcaraz, který přijel po triumfu v Indian Wells a útočí na svůj první Sunshine Double, nebo Grigor Dimitrov.

Druhá semifinálová dvojice vznikla už ve středu. O finále si to rozdají Jannik Sinner s obhájcem titulu Daniilem Medveděvem, bude se jednat o reprízu loňského finálového souboje.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami