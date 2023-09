Tenisté v ohrožení? Medveděv navrhuje zkrátit zápasy US Open kvůli nebezpečnému horku

Jen zdánlivě neměl ruský tenista Daniil Medveděv (27) s postupem do semifinále US Open problémy. Krajana Andreje Rubljova (25) sice přehrál ve třech setech, v zápase ovšem bojoval s dusivým vedrem a vlhkostí. Po zápase řekl, že by mohlo být nebezpečné, kdyby se zápas protáhl na víc než tři sety.

Medveděv i Rubljov byli tak zbroceni potem, že to vypadalo, jako by je někdo ponořil do nedaleké řeky Hudson uprostřed vlny veder, která sužuje New York. "Nechali jsme tam všechno," řekl Medveděv, který zvítězil za necelé tři hodiny. "Jde o to, že kdyby to šlo dál, vydali bychom se ještě víc... A jediné, co je trochu nebezpečné, je otázka, jak daleko bychom mohli jít?"

Světová trojka upozornila na případ Číňana Yibing Wua. Třiadvacetiletý hráč zkolaboval na kurtu v úmorném vedru během prvního setu zápasu na Washington Open na konci července a musel v ošklivé scéně ze zápasu odstoupit.

US Open letos experimentovalo s částečným uzavřením střech svých stadionů, aby poskytlo víc stínu během denních zápasů, ale na rozdíl od Australian Open nemá žádná pravidla umožňující přerušení utkání kvůli extrémnímu horku. "Asi nemůžeme turnaj na čtyři dny přerušit, protože pak to v podstatě všechno zničí. Televizi, dokonce i vstupenky," řekl šampion z Flushing Meadows z roku 2021.

A zamyslel se nad tím, zda by nebylo lepší zkrátit duely. "Mohli bychom hrát na dva vítězné sety, když jsou takové podmínky? Ne všem z nás se to bude líbit. Nemám reálná řešení, ale přece jen je lepší o tom trochu mluvit, než se něco stane," dodal.

Přehled zápasu Medveděv – Rubljov 6:4, 6:3, 6:4