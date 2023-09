Budoucí jednička vs. domácí teenagerka. Ve finále US Open se střetne Sabalenková s Gauffovou

Nastávající světová jednička Aryna Sabalenková (25) a domácí Američanka Cori Gauffová (19) se v sobotu večer utkají o první titul z US Open. Zatímco Běloruska zaútočí po Australian Open na druhou grandslamovou trofej v sezoně, mladičká domácí hvězda může získat první z turnajů velké čtyřky v kariéře. Nová šampionka vystřídá na trůnu Polku Igu Šwiatekovou (22), která vypadla v osmifinále.

Sabalenková může korunovat úspěšnou sezonu, v níž se dostala na všech čtyřech grandslamech alespoň do semifinále. Naposledy se podobný počin povedl Sereně Williamsové v roce 2016. V boji o finále s Američankou Madison Keysovou sice ztratila poprvé na turnaji set, poté ale duel otočila a zvítězila 0:6, 7:6, 7:6.

Rodačku z Minsku čeká druhé grandslamové finále a první na US Open. V předchozích dvou ročnících skončila vždy v semifinále. Vedle Keysové letos vyřadila na betonových dvorcích ve Flushing Meadows Belgičanku Marynu Zanevskou, Britku Jodie Burrageovou, Francouzku Claru Burelovou, Rusku Darju Kasatkinovou a Číňanku Čeng Čchin-wen. Na turnaji zatím zaznamenala 32 es.

S nasazenou šestkou Gauffovou se Sabalenková utká pošesté. Zatím s ní má bilanci 2:3, jediný letošní zápas v Indian Wells ale vyhrála 6:4, 6:0. "Coco je neuvěřitelná hráčka a předvádí tu skvělý tenis. Je mi jasné, že ji domácí fanoušci budou ve finále podporovat. Zkrátka do toho půjdu a udělám vše, co bude v mých silách. Budu bojovat o každý bod," řekla Sabalenková.

Gauffová, jež v semifinále vyřadila Karolínu Muchovou, bude rovněž ve finále US Open debutovat. V New Yorku si poradila také s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, Dánkou Caroline Wozniackou, Belgičankou Elise Mertensovou, Ruskou Mirrou Andrejevovou a Němkou Laurou Siegemundovou. Proti Mertensové a Siegemundové musela vývoj otáčet.

Gauffová je nejmladší Američankou ve finále US Open od Sereny Willamsové v roce 1999. Ve finále grandslamu je podruhé, loni v něm neuspěla na Roland Garros. "Z minulosti jsem se hodně poučila. Myslím, že předvádím nejlepší tenis, když jsem co nejvíce v klidu. Na Roland Garros jsem se ale tehdy soustředila na všechna ta očekávání," podotkla Gauffová.

Američanka má ideální formu. Vyhrála 17 z posledních 18 zápasů a jedenáctý za sebou. Před US Open triumfovala na turnajích v Cincinnati a Washingtonu. "Věřím, že jsem už zase o něco více vyspělá a schopná, abych to zvládla. Bez ohledu na to, co se v sobotu stane, jsem hrdá, jak jsem se s tím v minulých týdnech popasovala."

Poslední čtyři vzájemné střety finalistek US Open 2023. Livesport

Vítězka sobotní dvouhry získá tři miliony dolarů (zhruba 66,8 milionu korun). Poražená finalistka si přijde na polovinu. Utkání začne v New Yorku na kurtu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.

