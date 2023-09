O Muchové, Vondroušové a české síle. Tenis bývá u rodičů první volba, míní manažer Vaníček

Účast Markéty Vondroušové (24) ve čtvrtfinále a Karolíny Muchové (27) v semifinále grandslamového US Open jen potvrdila výraznou tenisovou kvalitu českého tenisu v posledních letech. Petr Vaníček (52), sportovní manažer klubu I. ČLTK Praha, kde mají obě české hvězdy zázemí, v rozhovoru pro Livesport Zprávy hledá odpověď na otázku, proč právě Češky určují trend ženského světového tenisu.

Vondroušová s Muchovou pomalu ale jistě nahrazují ve světové špičce dlouholeté stálice Petru Kvitovou nebo Karolínu Plíškovou. Účast dvojice českých tenistek mezi osmičkou nejlepších nebyla v kontextu celé sezony náhodná.

"Těší mě hlavně to, jak Markéta Vondroušová dokázala přijmout svou novou roli. Přijíždět na grandslamy jako vítězka Wimbledonu je obrovský závazek i balvan na zádech a ona to zvládla opravdu perfektně. Myslím, že v minulosti se tenhle přesun z Wimbledonu na US Open nedařil ani jiným a daleko zkušenějším hráčkám," vypráví muž, který oběma českým hráčkám z TOP 10 žebříčku WTA připravuje podmínky, aby dál mohly na velkých turnajích zářit.

Petr Vaníček. I. ČLTK Praha, Martin Sidorják

Proč myslíte, že se Vondroušová s novou rolí vyrovnala s takovou grácií?

"Je tam víc faktorů. Markéta už měla zkušenost s úspěchy na grandslamech, hrála finále v Paříží, kde si zvykala na mediální tlak a naučila se s ním žít. Wimbledon pak pro ni byl i proto jednodušší. Navíc se stačila vdát. Vnímám, že u ní nastalo zklidnění, má okolo sebe pohodu a vystavěla si super tým. Vlastně se vrátila k tomu původnímu fungujícímu. Vyzrála a vyspěla herně i osobnostně, výsledky to dokazují."

Také Muchová se vrátila k trenérovi, který ji vedl v prvních letech její profesionální kariéry.

"Vypadá to, že návraty k fungujícím týmům mají smysl. Karolíně možná v mezidobí pomohl i (trenér) Jan Blecha, který třeba nebyl tolik známý, ale ona si s ním dobře zahrála a to období ji nakoplo. Teď je s Emilem Miškem a vnímám, že celé to vypadá dobře. Ale u Káji to byla hlavně otázka, kdy se jí začnou vyhýbat zranění. Dlouhou dobu to byly jen nějaké malé comebacky, ale od chvíle, kdy je zdravotně v pořádku, z ní vyzařuje pohoda. Výkonnost prokazuje celoročně a na US Open jen potvrdila, že právem patří do absolutní světové špičky."

Fanoušci možná už viděli obě dvě české tenistky ve finále proti sobě. Bylo to reálné?

"Možná tam byly nějaké komplikace u našich holek, ale je potřeba si přiznat, že soupeřky byly ve formě a také byly fyzicky velmi dobře disponované. Svou výkonnost prokazují po celou sezonu. A hlavně je pro ně přirozeného hrát na tamních betonech."

V průběhu US Open oznámila organizace WTA, že Turnaj mistryň, na který zřejmě Vondroušová i Muchová zamíří, se uskuteční v mexickém Cancúnu. Je to komplikace?

"Samozřejmě víme, že snaha byla dostat Turnaj mistryň do Česka. To by bylo snové. Ale nemyslím, že je to pro holky zásadní komplikace. Jsou zvyklé cestovat, pojedou s velkým předstihem a přesun do USA je vždycky příjemnější než proti času do Asie. Otázkou je, jak budou unavené. Ale tenhle turnaj je tak výjimečný, že se všechny bolístky smažou a hraje se nejlepší tenis."

Ve finále ženské dvouhry na US Open jsou Aryna Sabalenková a Coco Gauffová. Která z nich má větší šance na titul?

"Asi bych věřil víc Gauffové. Je výborně připravená a navzdory tomu, že jí je teprve 19 let, tak je stabilnější v mezihře. Ale zápasy jsou tak vyrovnané, že budou rozhodovat maličkosti."

A mužské finále?

"Asi se bude rozhodovat mezi Alcarazem a Djokovičem a pocitově bych dával větší šance Alcarazovi. Protože po tom posledním zápase, co spolu odehráli v Cincinnati, si zase uvědomil nové věci. Je hodně učenlivý, dokáže si z prohry vzít, co potřebuje."

I na US Open rezonovalo téma okolo studnice talentů českého tenisu. Vy znáte odpověď, proč tak malá země určuje trend v jednom z nejpopulárnějších sportů světa?

"Jsme opravdu jedna z nejlepších tenisových zemí. A možná vypadá zvláštně, že jsou mezi elitou jen holky. Tam vidím dva nebo tři faktory. Většinu talentovaných a sportovně zaměřených kluků v Česku bere fotbal a hokej a do tenisu pak míří až ti další. U děvčat je to opačně. Když se rodič rozhoduje, na který sport dá holku, tak tenis je jedním z prvních."

Mluvíte o rodičích. V kolektivních sportech trenéři nemají rádi, když se rodiče vměšují do tréninků. U tenisu je to jak?

"V Česku skoro za každým úspěchem děvčat stojí rodiče, kteří dávají obrovskou podporu. Na holky se navíc dá na rozdíl od kluků poměrně déle působit z rodičovské stránky. Přístup rodičů je v tenisu velký faktor, ale i v zahraničí existují dnes mezi rodiči velcí v uvozovkách blázni."

A ten další faktor?

"Myslím, že v Česku je velmi dobře propracovaný systém mládežnických turnajů. Zároveň existuje i podpora, díky které se talentovaní hráči mohou zúčastnit českých i mezinárodních turnajů a pak jsou připraveni na velké akce. Obě děvčata (Tereza Valentová a Laura Samsonová), která jsou dnes v semifinále juniorky US Open, odehrála spoustu turnajů na divoké karty, které jim udělil Český tenisový svaz. Z těch zkušeností opravdu těží."

Co vzory? Myslíte, že se stále žije z odkazů Martiny Navrátilové či Jana Kodeše?

"Samozřejmě, vzory táhnou. Ti dva byli určitě motivací pro dřívější generaci a ta současná to má jasně dané. Tenistek, ke kterým talenty vzhlížejí, je spousta. Jen v poslední době Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková nebo Barbora Strýcová. Kluky zase inspirovali Radek Štěpánek nebo Tomáš Berdych. Dnes vypadá jako příslib Jakub Menšík, mezi elitu se už se pomalu prosazuje Jirka Lehečka. Tak uvidíme, třeba se brzy zase začne dařit i mezi kluky."

