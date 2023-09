Tennis Tracker: Gauffová v roli spasitelky. Zažije US Open po šesti letech domácí radost?

Tennis Tracker: Gauffová v roli spasitelky. Zažije US Open po šesti letech domácí radost?

Coco Gauffová si zahraje finále US Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 8. září?

08:21 – Aryna Sabalenková jako teprve třetí tenistka v open éře vyhrála grandslamové semifinále ve dvouhře žen navzdory prohranému prvnímu setu poměrem 0:6. Američanku Madison Keysovou v noci ze čtvrtka na pátek zdolala 0:6, 7:6, 7:6.

07:45 – Coco Gauffová se jako teprve čtvrtá americká teenagerka po Chris Evertové, Martině Navrátilové a Andree Jaegerové prodrala do finále grandslamu na dvou různých površích. Loni na antukovém French Open ji o triumf připravila Šwiateková, v sobotu na US Open bude čelit Aryně Sabalenkové.

06:56 – Aryna Sabalenková teprve podruhé ze sedmi pokusů zvládla semifinále na grandslamovém turnaji. Na US Open překonala své maximum z předchozích dvou ročníků poté, co zdolala 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) domácí finalistku z roku 2017 Madison Keysovou, přestože prohrávala 0:6, 3:5 a 0:15. O druhou trofej z majorů a potvrzení posunu na post světové jedničky si vítězka lednového Australian Open zahraje s další Američankou Coco Gauffovou (h2h 2:3).

06:13 – Gauffová může na newyorské dvorce vrátit americkou radost znovu po šesti letech. Poslední domácí vítězkou US Open je totiž Sloane Stephensová, která ve finále v roce 2017 zdolala krajanku Madison Keysovou. Od vítězství aktuálně 36. hráčky světa si zahrála o celkový triumf na kurtu Arthura Ashe dvakrát Serena Williamsová, ani v jednom případě však neuspěla.

03:57 – Karolína Muchová na US Open své grandslamové maximum nevyrovnala. V semifinále sedmadvacetiletá Češka podlehla v souboji poražených finalistek posledních dvou ročníků Roland Garros podobně jako před pár týdny ve finále v Cincinnati domácí Coco Gauffové, v New Yorku v utkání na téměř hodinu přerušeném protestujícím divákem prohrála 4:6, 5:7. Devatenáctiletá Američanka si o první grandslamový titul zahraje s Arynou Sabalenkovou, nebo krajankou Madison Keysovou.