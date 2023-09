Taháky 10. dne US Open: Derby, Alcarazův test a Vondroušová proti té, která ničí levačky

US Open WTA - Dvouhry

Markéta Vondroušová na US Open 2023

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Středeční menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Ruské derby má samozřejmě favorita v Medveděvovi, jenž už newyorský grandslam dokázal v roce 2021 ovládnout. Také je ale pravda, že před dvěma lety měl svérázný tenista daleko větší formu a hlavně si liboval na hardových kurtech.

Letos paradoxně Medveděvovi daleko lépe vyšla sezona na nenáviděné antuce, na které dokázal vyhrát třeba i Masters v Římě. Pokud si ale Daniil vzpomene na výkony, které podával v Indian Wells, může se i letos poprat o titul.

O tom, že jsou Medveděv a Rubljov dlouhá léta přátelé, svědčí i foto, které se stalo populárním během letošního US Open: vzpomínka na rok 2013, kdy se uprostřed amerického velkoměsta nechali zvěčnit společně s Jelenou Ostapenkovou.

Ve čtvrtfinále na světovou trojku číhá nejen kamarád, ale i věčný stín. Andrej Rubljov už dokázal Medveděva dvakrát porazit, pokaždé to byla bitva, kdy rozhodoval třetí set. Na grandslamech (New York 2020 i Melbourne 2021) to ale vždycky bylo jisté vítězství Medveděva.

Předpokládaný začátek 19:30, Arthur Ashe Stadium

Sebevědomí má Vondroušová dostatek, po wimbledonském triumfu hraje přesvědčivý tenis a rozhodně už si zvykla i na prostředí amerických betonových kurtů. Postup do čtvrtfinále US Open ale přece jen nese jeden otazník. Po duelu s vycházející americkou hvězdičkou Stearnsovou musela kvůli zdravotním problémům s levou rukou vzdát turnaj čtyřhry a je otázkou, jak rychle se zotaví její tělo pro čtvrtfinálové utkání s Madison Keysovou.

Není to totiž první zranění Vondroušové v poslední době. Loni absentovala na okruhu šest měsíců a ruku, se kterou hraje, měla v sádře.

Madison Keysová je pro americké publikum milé překvapení. Pokud se někomu zdálo, že největší úspěchy má dávno za sebou, v New Yorku toto mínění odmítla. Ze hry poslala Ljudmilu Samsonovovou i světovou trojku Jessiku Pegulaovou – té povolila pouhé čtyři gamy.

První vzájemný souboj s americkou stálicí tak může být pro Vondroušovou hodně zrádný. Na okruhu WTA se spolu nikdy nepotkaly, Keysová má zpravidla sice nejlepší výsledky na trávě, letos se ale i na hardu pyšní bilancí 18 vítězství a 7 proher. Úspěšná je i proti levačkám, se kterými má letos bilanci 4:1.

Předpokládaný začátek čtvrtek 01:00, Arthur Ashe Stadium

Tenisový princ Alcaraz tuší, že čtvrtfinálová bitva se Zverevem nebude procházka růžovou zahradou. Mladý Španěl sice umí na všech površích a i na amerických betonech potvrzuje svou výjimečnost, proti německému sokovi má ale zápornou bilanci.

Pravda, první dva duely, které se odehrály na hardu, proběhly ještě v době Alcarazova dospívání, loňský střet ve čtvrtfinále Roland Garros už se ale dal považovat za regulérní bitvu dvou ambiciozních hráčů na vrcholu formy. Zverev vzal tehdy v Paříži budoucí hvězdě sen vyzvat antukového krále Rafaela Nadala.

V New Yorku měl "Carlitos" relativně hladkou cestu do čtvrtfinále, jediný set ztratil s Danielem Evansem a navíc v prvním kole ušetřil síly, když se Dominik Koepfer ve druhé sadě zranil.

To Zverev poslal domů už dvě velká jména. Ve třetím kole vyřadil Grigora Dimitrova a v báječné pětisetové bitvě v osmifinále i Jannika Sinnera.

Předpokládaný začátek čtvrtek 02:30, Arthur Ashe Stadium