Další nečekaná porážka hned na úvod. Korda ve Washingtonu podlehl Ševčenkovi

Sebastian Korda (23) na čtvrtém ze šesti turnajů po tříměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí nezvládl hned své úvodní vystoupení. Na domácí půdě ve Washingtonu v prvním zápase na tvrdém povrchu od skreče ve čtvrtfinále Australian Open podlehl 7:5, 6:7, 4:6 Alexanderu Ševčenkovi (22). Vypadl také Hubert Hurkacz (26), jenž nevyužil tři mečboly proti domácímu Michaelu Mmohovi (25). Výhru ve dvou tie-breacích naopak vydřel druhý nasazený Frances Tiafoe (25).

Sebastian Korda v úvodu sezony postoupil do finále turnaje ATP 250 v Adelaide, kde prohrál až po nevyužití mečbolu s Novakem Djokovičem. Na Australian Open pak po skalpech Daniila Medveděva či Huberta Hurkacze postoupil poprvé do čtvrtfinále grandslamu.

Jenže pak ho zastavilo zranění pravého zápěstí, kvůli kterému v Melbourne vzdal souboj o semifinále a další tři měsíce nehrál.

Po dubnovém návratu na kurty si pochvaloval, jak během pauzy zesílil a navzdory nepovedenému antukovému jaru se považoval za jednoho z favoritů Wimbledonu. Ovšem výsledky ani výkony svá velká očekávání zatím potvrdit nedokázal.

Prohrál šest z deseti zápasů, čtyřikrát vypadl po úvodním vystoupení na turnaji a většinu porážek utrpěl z pozice papírového favorita.

Naposledy americký syn bývalé světové dvojky Petra Kordy selhal na domácí půdě ve Washingtonu. Proti o rok mladšímu 93. hráči světa Alexanderu Ševčenkovi sice získal první set a v rozhodující sadě vedl 4:2, poslední čtyři gamy zápasu ale ztratil a po dvou a půl hodinách boje prohrál 7:5, 6:7, 4:6. A to i kvůli využití pouze 5 ze 24 brejkbolů.

Třiadvacetiletý Korda v hlavním městě Spojených států amerických neobhájí loňské čtvrtfinále a ve světovém žebříčku klesne na konec třetí desítky. Před US Open se pokusí najít herní pohodu ještě na dvou podnicích Masters 1000 v Torontu a Cincinnati.

Dvaadvacetiletý Ševčenko, který před turnajem prohrál sedm z osmi duelů, si proti Kordovi připsal premiérový skalp hráče TOP 30, navázal na výhru nad Maximem Cressym a podruhé v kariéře a poprvé na tvrdém povrchu vyhrál na podniku ATP dva zápasy po sobě. O první čtvrtfinále si zahraje s Danielem Evansem, nebo Grégoirem Barrérem.

Vstup do turnaje nezvládl ani čtvrtý nasazený Hubert Hurkacz, jenž ve Washingtonu skončil i počtvrté už ve druhém kole. Letos polský tenista vypadl po bezmála tříhodinové bitvě s domácím Michaelem Mmohem, kterému podlehl po nevyužití tří mečbolů při podání soupeře 3:6, 7:6, 6:7. Sám přitom v druhé sadě jeden mečbol odvrátil (esem) a byl blízko úspěšnému obratu, dotáhnout ho ale nedokázal.

Roli papírového favorita a návrat na tvrdý povrch po velkém boji zvládl desátý hráč světa Frances Tiafoe. Druhý nasazený Američan si v nočním zápase bez jediného brejku poradil 7:6, 7:6 s Aslanem Karacevem, když odvrátil všechny čtyři brejkboly včetně jednoho setbolu ve druhé sadě. Po letošním střetnutí na Roland Garros vyhrál i druhý vzájemný souboj.

Sestřih zápasu Tiafoe – Karacev Livesport

"Dnes v noci to byl neuvěřitelný zápas. Po celou dobu to bylo vyrovnané, donutil mě si výhru odpracovat. Sem rád, že jsem se prosadil, protože je to opravdu skvělý hráč. Už byl v semifinále grandslamu a je velmi nebezpečný. Bylo to náročné první kolo," řekl desátý hráč Tiafoe, kterého v publiku podporovala i legenda NBA Kevin Durant. Po zápase došlo na společné setkání na kurtu.

Rozhovor s Tiafoem po výhře nad Karacevem Livesport

V osmifinále na pětadvacetiletého Tiafoea čeká 149. hráč světa Juncheng Shang, kterého smetl v lednu v Melbourne. Osmnáctiletý Juncheng Shang si podobně jako před týdnem v Atlantě poradil v souboji levorukých tenistů s domácím Benem Sheltonem, v hlavním městě USA zvítězil 6:2, 3:6, 6:3 a jako první Číňan v historii ve Washingtonu vyhrál zápas v hlavní soutěži. Včetně kvalifikace neprohrál počtvrté v řadě a poprvé na okruhu ATP vyhrál dva zápasy po sobě.

Z nasazených hráčů v úterý uspěl ještě Grigor Dimitrov, jenž zvládl úvodní zápas už na 10. turnaji v řadě. Ve Washingtonu zkušený Bulhar odstartoval výhrou 7:6, 6:2 nad domácím Mackenziem McDonaldem, kterému oplatil porážku z loňského Miami. V osmifinále se utká již potřetí ze čtyř posledních turnajů s Emilem Ruusuvuorim, s nímž neztratil set na pařížské antuce ani na trávě v Queen's Clubu.

