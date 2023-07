Jabeurovou prohra zasáhla: Některé věci si nemůžete vynutit. Prostě se to nemělo stát

Ons Jabeurová (28) finálovou porážku ve Wimbledonu s Markétou Vondroušovou (24) oplakala. Tunisanka, která plnila roli nasazené šestky, neuspěla v rozhodujícím utkání o titul v All England Clubu podruhé za sebou a prohrála i třetí grandslamové finále v kariéře. Po neúspěchu ji utěšovala také čtyřnásobná grandslamová šampionka Belgičanka Kim Clijstersová (40).

"Tenhle zápas mě stejně jako ten loňský a finále US Open rozhodně naučí, jak tato finále příště vyhrát. Budu se dál učit a zůstávat pozitivní," uvedla Jabeurová. "To je to, co mě nyní drží v chodu. Kdybych z toho byla v depresích, nijak by mi to nepomohlo. Doufám, že budu jako ostatní hráči, kterým se to párkrát nepovedlo a kteří vyhráli až poté. Pokusím se zůstat pozitivní," doplnila.

Jabeurová se v utkání dopustila 31 nevynucených chyb, Vondroušová jich měla jen 13. Tenistka, kterou v Tunisku přezdívají "Ministryně štěstí", prohrála dvakrát 4:6 a nevyužila třetí šanci stát se první hráčkou ze severní Afriky a arabských zemí, která by vyhrála grandslamový titul. Vloni nestačila v Londýně na Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a neuspěla ani ve finále US Open, kde podlehla Polce Ize Šwiatekové.

Po utkání vítězku čtyř titulů na okruhu WTA utěšovala i někdejší světová jednička Clijstersová. "Plakaly jsme spolu i v šatně. Kim zbožňuji, je pro mě velkou inspirací a trochu jsem na ní i vyrostla. To, že si na mě našla čas, aby mi poradila a objala mě, je k nezaplacení. Celou dobu mi říkala, že sama prohrála čtyři finále, než poprvé grandslam vyhrála," líčila Jabeurová.

Tuniská tenistka také připustila, že na ni ve Wimbledonu, kde vyřadila například Petru Kvitovou, obhájkyni Rybakinovou nebo Bělorusku Arynu Sabalenkovou, dolehl v rozhodujícím utkání tlak. "Čím více dobrých výsledků udělám, tím větší tlak cítím. Ano, cítila jsem velký stres," řekla. "Musím si z toho teď vzít to pozitivní. Některé věci si prostě nemůžete vynutit. Prostě se to nemělo stát," dodala Jabeurová.