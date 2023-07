Tennis Tracker: Djokovič hrát v Torontu nebude, odhlásil se kvůli únavě z Wimbledonu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 24. července?

16:57 – Nadia Podoroská vstoupila do antukového turnaje v Hamburku vítězstvím 6:1, 7:5 nad Bulharkou Viktorijí Tomovovou. Ve druhém kolem vyzve argentinská hráčka vítězku zápasu mezi Arantxou Rusovou a Mariou Timofejevovou.

Sestřih zápasu Tomovová – Podoroská Livesport CZ

16:53 – Po Lindě Noskové zvládla první kolo čtyřhry ve Varšavě také Linda Fruhvirtová. Společně se zkušenou Němkou Laurou Siegemundovou si poradily 6:7, 6:1, 10:5 s thajskou dvojicí Luksika Kumkhumová, Peangtarn Plipuechová.

15:49 – Srbský tenista Laslo Djere si na antuce v Hamburku poradil s favorizovaným Argentincem Thomasem Martínem Etcheverrym, zvítězil 7:6, 6:3 a postoupil do druhého kola.

Sestřih zápasu Djere – Etcheverry Livesport CZ

15:10 – Kolumbijská tenistka Camila Osoriová zvládla první kolo na turnaji v německé Hamburgu a po dvou hladkých setech postoupila přes Rusku Kamillu Rachimovovou (6:4, 6:3).

Sestřih zápasu Osoriová – Rachimovová. Livesport CZ

14:02 – Linda Nosková s Xiyu Wang porazily v prvním kole čtyřhry ve Varšavě 6:3, 6:2 nasazené jedničky Shuai Zhang a Lin Zhu a postoupily do čtvrtfinále.

07:28 – Druhý hráč světového žebříčku Novak Djokovič se odhlásil z turnaje Masters v Torontu, kde mohl začátkem srpna usilovat o pátý titul. Srbský tenista je stále unavený po prohraném wimbledonském s Carlosem Alcarazem. Jeho neúčast v neděli oznámili pořadatelé kanadského turnaje.

06:11 – Celkem 14 singlových zápasů nabídne v pondělí turnaj kategorie ATP 500 a WTA 250, který hostí německý Hamburk. Na tamních antukových dvorcích se mimo jiné představí 34. hráč světa Tomás Martín Etcheverry či zkušený Francouz Richard Gasquet.

Výsledky ATP Hamburk