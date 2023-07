Jabeurová by uvítala saúdské investice do ženského tenisu: Nastal čas na změny

Jabeurová by uvítala saúdské investice do ženského tenisu: Nastal čas na změny

Světová šestka z Tuniska Ons Jabeurová (28) uvítala zprávy o zájmu Saúdské Arábie o tenis a v úterý prohlásila, že nastal čas, aby země Perského zálivu do tohoto sportu investovala. Sama by se tam ráda účastnila turnajů WTA, pokud by to bylo pro hráčky přínosné.

Saúdská Arábie v posledních letech pumpuje horentní sumy do fotbalu, formule 1 a boxu, zatímco státem podporovaný golfový okruh LIV Golf nedávno ukončil dvouletý spor s PGA Tour a DP World Tour oznámením o sloučení.

Předseda WTA Steve Simon minulý týden uvedl, že Saúdové coby potenciální hostitelé akcí WTA jsou stále značně "problematičtí" a řídící orgán ženského tenisu zatím neučinil žádné rozhodnutí, dokonce ani nezahájil jednání.

Problémy s lidskými právy

Jeho komentáře přišly poté, co šéf ATP Tour Andrea Gaudenzi uvedl, že jednal se saúdskoarabským Veřejným investičním fondem (PIF) a dalšími potenciálními investory o projektech zahrnujících infrastrukturu, podporu akcí a potřebné technologie.

"Myslím, že je to úplně jiná situace než v golfu. Pokud to bude přínosné pro hráče, jsem stoprocentně pro. Doufám, že v Saúdské Arábii budou investovat nejen do ATP, ale také do WTA," prohlásila Jabeurová poté, co ve svém úvodním wimbledonském zápase porazila Magdalenu Frechovou.

Kritici obviňují Saúdskou Arábii, že využívá PIF k tomu, aby podporou sportu zastínila problémy s dodržováním lidských práv. Země tato obvinění odmítá a tvrdí, že jen chrání svou národní bezpečnost, a to v mezích platných zákonů.

Buď teď, nebo nikdy

"Věřím, že Saúdská Arábie odvádí skvělou práci v tom, že dává ženám více práv. Změna musí přijít teď, nebo nikdy. Doufám, že budou do WTA skutečně investovat," vyzvala loňská wimbledonská finalistka.

"Uvidíme, jaká bude dohoda. Chci, aby nás vnímali jako hráčky, ne pouze jako investici. Doufejme, že nám poskytnou více výhod, než máme teď," dodala.

Tuniská tenistka byla i světovou dvojkou. Livesport

Carlos Alcaraz, světová mužská jednička, prohlásil, že by neměl výčitky svědomí, kdyby v Saúdské Arábii nastupoval. Na druhé straně sedminásobný grandslamový šampion John McEnroe řekl, že tenis by o saúdské investice usilovat neměl.

Dvojnásobný wimbledonský vítěz Andy Murray pak přitakal, že by si musel dvakrát rozmyslet, jestli by v asijské zemi hrál, přičemž v minulosti už odmítl účast na tamních exhibičních akcích.