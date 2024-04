Tennis Tracker: Alcaraz pořád není stoprocentně fit, Valentová je letos stále neporažena

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. dubna?

14:22 – Tereza Valentová opět na podniku W50 v Gruzii utekla z manka setu a zvládla i 21. letošní zápas. Sedmnáctiletá Češka zdolala 3:6, 6:4, 6:2 Catherine Harrisonovou a ve čtvrtfinále se utká s Jelenou Pridankinovou, nebo Evialinou Laskevičovou.

Gaël Monfils zvládl vstup v rámci antukového jara v Estorilu i v Monte Carlu, ale na Masters v Madridu vypadl hned po úvodním zápase. Francouzský veterán nestačil jasně 4:6, 2:6 na italského mladíka Luciana Darderiho, který v únoru zazářil triumfem v Córdobě a v dalším kole vyzve Taylora Fritze (H2H 0:0).

10:00 – Carlos Alcaraz sice dorazil do Madridu, na úterní tiskové konferenci ale připustil, že start bude do poslední chvíle zvažovat. "Do mého prvního zápasu zbývá nějaký čas. Dnes jsem trénoval intenzivněji a mám z toho dobrý pocit. Ale nechci spěchat, nechci se dostat do problémů. Nedokážu říct, že budu moci hrát na sto procent. S tím, co nyní cítím, bych byl šťastný, kdybych zde odehrál tři nebo čtyři zápasy," svěřil se novinářům.

Alcaraz je nasazený jako číslo dvě a jeho soupeřem ve druhém kole bude Arthur Rinderknech, nebo Alexander Ševčenko. Španělský tenista hrál naposledy v březnu v Miami, následně vynechal antukové Masters v Monte Carlu i následný podnik v Barceloně.

16:53 – Belinda Bencicová přivedla na svět dceru. S přítelem Martinem Hromkovičem, který je zároveň jejím kondičním trenérem, jí dali jméno Bella. Šťastnou událost oznámila Bencicová na Instagramu. Bývalá světová čtyřka odehrála poslední zápas v polovině září v San Diegu. Olympijská šampionka z Tokia 2021, kde ve finále porazila Markétu Vondroušovou, má ve sbírce osm titulů z turnajů WTA.

16:43 – Emma Raducanuová sehrála v pátek vyrovnané čtvrtfinále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou ve Stuttgartu, ovšem na tisícovce v Madridu překvapivě ztroskotala hned v prvním kole. A to po jasné porážce 2:6, 2:6 s kvalifikantkou a 82. hráčkou pořadí Maríou Lourdes Carléovou.

15:54 – Markéta Vondroušová zahájí své působení v Madridu soubojem se Shelby Rogersovou (H2H 0:1). Američanka, která se letos vrací po zdravotní pauze a loňskou sezonu musela uzavřít už po Wimbledonu, smetla 6:3, 6:2 trápící se Shuai Zhang. Číňanka prohrála už 20. zápas v řadě.

15:30 – Rafael Nadal po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním a operací kyčle stále není fit. Na středeční tiskové konferenci potvrdil, že se na domácím podniku Masters v Madridu představí naposledy v kariéře. Do turnaje vstoupí čtvrtečním duelem s teenagerem Darwinem Blanchem. Zároveň je v ohrožení jeho start na French Open, kde v minulosti 14krát triumfoval. "Pokud se budu cítit jako nyní, tak French Open hrát nebudu." Více informací najdete v článku.

14:49 – Naomi Ósakaová si takřka přesně po dvou letech připsala vítězství na antukových dvorcích. Bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka vracející se po mateřské pauze si v úvodním kole na tisícovce v Madridu poradila 6:4, 6:1 s lucky loserem Greet Minnenovou. Čtvrtfinalistka ročníku 2019 se v dalším kole střetne s nasazenou patnáctkou Ljudmilou Samsonovovou (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

14:27 – Sloane Stephensová vyhrála na evropských antukových dvorcích i šestý letošní duel. Grandslamová šampionka v prvním kole na tisícovce v Madridu zahodila náskok setu a brejku i mečboly, nicméně antukovou specialistku Martinu Trevisanovou nakonec po téměř třech a půl hodinách boje udolala 6:3, 5:7, 6:4. V dalším kole si zahraje s nasazenou Elise Mertensovou (H2H 2:2).

14:05 – Zdeněk Kolář si po více než měsíci zahraje čtvrtfinále a zaútočí na své první semifinále v probíhající sezoně. Loňský šampion postoupil na challengeru v Ostravě mezi osm nejlepších přes krajana a kvalifikanta Jakuba Nicoda, který za stavu 6:7, 1:2 ze svého pohledu vzdal. Ve čtvrtfinále se Kolář střetne s Timofejem Skatovem (H2H 0:0).

13:14 – Paula Badosaová loňské osmifinále v Madridu neobhájí a čeká ji další propad žebříčkem. Bývalá světová dvojka prohrála v prvním kole na španělské tisícovce 6:2, 3:6, 3:6 s krajankou a kvalifikantkou Jessicou Bouzasovou, která si připsala své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Jednadvacetiletá Španělka ve druhém kole vyzve Jelenu Ostapenkovou (H2H 0:0).

10:36 – Německá hráčka Tatjana Mariaová sice v úterý zdolala v třísetové bitvě v Madridu Peyton Stearnsovou, prozradila však, že trochu lituje toho, že kvůli svému dalšímu vystoupení neuvidí první velký tenisový zápas své desetileté dcery.

Charlotte Mariaová debutuje na svém prvním mezinárodním turnaji dívek. "Bude tam hrát v kategorii do 12 let se všemi nejlepšími malými dětmi z celého světa. Je to skvělé a užívá si to," prozradila německá tenistka. Dceři je ale nablízku manžel Charles-Edouard Maria a jeho žena připustila, že na dálku aspoň bude sledovat vývoj zápasu přes aplikaci.