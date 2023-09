Tennis Tracker: Djokovič opět zkompletoval kvarteto grandslamových finále a vyrovnal Federera

Novak Djokovič postoupil do finále i na US Open.

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 9. září?

06:33 – Daniil Medveděv jako první Rus postoupil popáté v kariéře do finále grandslamového turnaje ve dvouhře mužů. Překonal Marata Safina.

06:05 – Novak Djokovič se potřetí v kariéře dostal do finále všech čtyř grandslamů během jedné sezony (2015, 2021, 2023), stejně jako před ním Roger Federer (2006, 2007 a 2009).

04:41 – Semifinálový souboj vítězů dvou posledních ročníků US Open vyhrál Daniil Medveděv. Předloňský šampion zdolal španělského obhájce titulu Carlose Alcaraze 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 a potřetí v New Yorku postoupil do finále. Letos v něm narazí na Novaka Djokovič (h2h 5:9), kterého před dvěma lety připravil o zkompletování kalendářního Grandslamu.

03:54 – Tereza Valentová na US Open porazila 3:6, 6:4, 6:3 nejvýše nasazenou Slovenku Renatu Jamrichovou a postoupila do finále dvouhry juniorek. O titul si šestnáctiletá Češka zahraje s domácí Katherinou Huiovou, která vyřadila po setech 6:2, 6:3 jinou Češku Lauru Samsonovou.