Taháky 8. dne US Open: Medveděv s Australanem, test pro Sinnera a derby o Vondroušovou?

US Open WTA - Dvouhry

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Pondělní menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Od doby, kdy Keysová hrála na US Open parádně už uteklo hodně času, pamětníci ale vědí, že v letech 2017 a 2018 byla ve finále, respektive v semifinále. Po období strádání nyní americká tenistka zase hledá cestu zpět mezi nejlepší. Propad, během nějž loni v zimě klesla až na 87. místo rankingu je zapomenutý, nyní patří znovu do společnosti elitní dvacítky. Potvrzením stoupající formy posledních měsíců byla mimo jiné čtvrtfinálová účast v letošním Wimbledonu.

Pegulaová se tak musí mít na pozoru. Keysovou sice v jediném dosavadním vzájemném zápase loni v San Diegu porazila, nicméně její suverenita z období startu hardové sezony trošičku utrpěla. V Cincinnati její parádní sérii zastavila v osmifinále Marie Bouzková, ve třetím kole US Open pak současnou trojku světového žebříčku WTA hodně potrápila Elina Svitolinová. Na US Open se Pegulaová nešetří, hraje singl, debl i mix a stále je ve všech disciplínách ve hře.

I Keysová už ztratila na posledním grandslamu sezony set, když v sobotu musela otáčet zápas s Ljudmilou Samsonovovou. Ale zvládla to a postupem do osmifinále také dosáhla krásného milníku – 100. grandslamového vítězství, o čemž si Pegulaová zatím může nechat jen zdát.

Americké derby odstartuje pondělní dění na centrálním kurtu a vítězka se může ve čtvrtfinále těšit na lepší z dalšího osmifinálového duelu mezi Markétou Vondroušovou a Peyton Stearnsovou.

Začátek 18:00, Arthur Ashe Stadium

New York je pro Medveděva velmi oblíbenou destinací. Ve Flushing Meadows má bilanci 23 vítězství proti pěti prohrám a v roce 2021 zde po účastech ve finále a v semifinále konečně zapsal svůj doposud jediný grandslamový titul.

Loni ho sice při obhajobě nachytal Nick Kyrgios už ve čtvrtém kole, pak přišly nevýrazné měsíce, ale od startu antukové sezony si už zase ruský tenista pomalu ale jistě zvedá sebevědomí, což potvrdila i semifinálová účast ve Wimbledonu.

Medveděv ale musí být na pozoru. Zatímco loni ho z US Open vyprovodil v osmifinále Australan, nyní se o to samé pokusí Kyrgiosův krajan De Minaur, který ovládl i dva poslední vzájemné zápasy. Je to jen tři týdny zpět, kdy ve čtvrtfinále Masters v Torontu hlavně díky aktivitě na síti (22 ze 30 úspěšných náběhů) vyhrál 7:6 a 7:5.

Sestřih zápasu Medveděv – De Minaur (Toronto) Livesport CZ

Medveděv vstoupí do zápasu jako favorit, De Minaur však cítí šanci na vyrovnání svého nejlepšího grandslamového výsledku. Právě na US Open došel v roce 2020 do čtvrtfinále.

Předpokládaný začátek 22:00, Louis Armstrong Stadium

I když Sinner není vyloženě antukář, na červené hlíně to měl proti Zverevovi snazší. Na betonu německého elegána, který se pomalu ale jistě vrací do ideální formy, nikdy neporazil a tak při svém letošním tažení na US Open stojí před pořádnou výzvou.

Když se spolu potkali v New Yorku před dvěma lety, byla situace opačná. Turnajovou čtyřkou byl Zverev, Sinner byl číslo 13. Vítězstvím 3:0 na sety si tehdy Němec zajistil postup do čtvrtfinále. Letos si role vyměnili, mladý Ital si díky výrazným úspěchům v letošní sezoně řekl o pozornost i roli favorita a německému rivalovi má co vracet.

Zverev ztratil během tří dosavadních zápasů ve Flushing Meadow už dva sety, nutno ale říci, že měl v podobě Daniela Altmaiera nebo Grigora Dimitrova poněkud těžší soupeře. Sinnera prověřil až Stan Wawrinka ve třetím kole, kterého díky dramatické koncovce třetí sady Ital nakonec zlomil a vyhrál 3:1.

Vzhledem k posledním výkonům Zvereva na Masters v Cincinnati i přesvědčivému vystoupení na právě probíhajícím grandslamu a s přihlédnutím k Sinnerově současné formě (ztratil od Wimbledonu jediný zápas z devíti) se dá očekává vyrovnaná a hodně atraktivní podívaná.

Předpokládaný začátek 02:30, Arthur Ashe Stadium