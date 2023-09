O finalistkách je jasno, o zlato na ME zabojují volejbalistky Turecka a Srbska

Hráčky Srbska se radují z postupu do finále.

O titul mistryň Evropy si zahrají přemožitelky českých volejbalistek ze čtvrtfinále Srbky a hráčky Turecka, které v semifinále vyřadily v dramatické pětisetové bitvě obhájce zlata Itálii. Bronzové medailistky z minulého turnaje proti favoritkám dvakrát smazaly ztrátu setu a rozhodující tie-break získaly 15:6. Srbsko se vymanilo z tlaku Nizozemek a vybojovalo vítězství 3:1.

Srbky, které ve středečním čtvrtfinále porazily Češky po rozpačitém úvodu 3:1, dnes zlomily bitvu s Nizozemskem s pomocí zkušené nahrávačky Maji Ognjenovičové. Devětatřicetiletá volejbalistka nastoupila překvapivě až ve třetím setu, ale úřadující světové šampionky dostala zpátky do tempa i do čtvrtého finále ME za sebou.

Tradiční opora univerzálka Tijana Boškovičová se nezvykle trápila, nasbírala sice 29 bodů, ale úspěšnost v útoku měla jen 37 procent. Nedělní finále (od 20:00) bude také jejím soubojem s Melissou Vargasovou, jež dominovala v prvním dnešním semifinále proti obhájkyním zlata Italkám.

Turecko si na evropské scéně zahraje o medaile popáté za sebou. Z posledních čtyř startů má na kontě dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili.

