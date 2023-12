Woods věří, že ještě může na PGA Tour vyhrát. Musím všechno poskládat, říká

Slavný golfista Tiger Woods (47) věří, že v nové sezoně rozšíří rekordní sbírku titulů na okruhu PGA. Bývalý první hráč světa to prohlásil po turnaji dvojic v Orlandu, kde startoval se synem.

"Vím, že na to pořád mám. Pořád umím odpálit míček, pořád zvládám chipovat i puttovat. Jde jen o to, všechno poskládat dohromady. Což je samozřejmě to nejnáročnější," řekl sedmačtyřicetiletý Woods.

Vítěz patnácti majorů se začátkem prosince vrátil k hraní po více než sedmiměsíční pauze po další operaci nohy, o niž málem přišel po vážné automobilové nehodě v únoru 2021.

"Bolí mě toho mnohem víc než jen kotník, ale tak to prostě je. Důležité je, že po předchozím turnaji jsem se okamžitě dokázal dát do kupy a mohl jsem hned trénovat," řekl Woods, který se s 82 tituly dělí se Samem Sneadem o rekord PGA Tour.

V Orlandu hrál Woods se čtrnáctiletým synem Charliem a obsadili dělené páté místo. Caddyho jim dělala šestnáctiletá dcera Sam. "Jsem rád, že tady oba byli se mnou. Celý týden jsme si jako rodina užili," prohlásil Woods.

Turnaj vyhráli Bernhard Langer a jeho syn Jason. Na PNC Championship německá dvojice získala už pátý titul a vyrovnala rekord Američanů Raymonda Floyda a Raymonda Floyda mladšího.