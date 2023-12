Davidová poprvé v sezoně skončila v desítce, ve stíhačce v Lenzerheide dojela devátá

Markéta Davidová (26) dojela devátá ve stíhacím závodě na Světovém poháru v Lenzerheide a poprvé v sezoně se umístila v první desítce. Reprezentantka z Janova nad Nisou musela ve švýcarském středisku jen na jedno trestné kolo a polepšila si oproti startu o devět pozic. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová o 25,2 sekundy před krajankou Julií Simonou, třetí byla Norka Marit Skoganová. Závod mužů ovládl Nor Johannes Thingnes Bö, nejlepší Čech Michal Krčmář skončil na 26. místě.

Na střelecky bezchybný sprint nenavázala Tereza Voborníková, která si po čtyřech chybách pohoršila o jedenáct míst na konečnou dvacátou příčku. O tři pozice za ní skončila Jessica Jislová, poslední česká účastnice Lucie Charvátová byla po osmi trestných kolech padesátá.

Devátá žena minulé sezony SP Davidová zahajovala závod jako osmnáctá se ztrátou minuty a 44 sekund na čelo. Na rozdíl od minulých závodů se ale prezentovala spolehlivou střelbou a stoupala pořadím. Z dvaceti terčů minula jen jeden při druhé položce vleže a do závěrečného kola vjela osmá v kontaktu se šestou Němkou Vanessou Voigtovou.

Česká biatlonistka se ale v závěru o jedno místo propadla a skončila devátá. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila minutu a 36 sekund. Od první šestky ji dělilo přes osm vteřin. "Dneska jsem spokojená. Udělala jsem pár rozhodnutí, která se vyplatila. Jsem ráda, že jsem to byla schopná takhle vyhodnotit. S tímhle se dá závodit," řekla Radiožurnálu Sport Davidová, která například odkládala spuštění první rány. "Pak to šlo v pohodě. Možná to byly dnes trochu delší položky, ale byly to nuly a to se počítá."

Zajistila si také účast v nedělním závodě s hromadným startem. "Více než výsledkem se mi ulevilo v tom, že jsme snad s (trenérem) Egilem (Gjellandem) trochu hnuli s tou střelbou. Věnovali jsme se tomu třeba dvakrát denně. To, že se to malinko hnulo, je pro mě důležité," uvedla. "Jsem ráda, že jsem se do toho masáku dostala. Kdyby mi to řekl někdo v Hochfilzenu, tak bych mu asi nevěřila," podotkla Davidová.

Voborníková ztratila šanci na vylepšení devátého místa ze sprintu už při první střelbě vleže, kde minula dva terče. Další dvě chyby udělala i na závěrečné stojce. "Mrzí mě to, těch chyb bylo strašně moc. Kdybych to věděla předtím, tak je pro mě výsledek do dvacítky bezva. Ale dnes jsem se cítila konečně hezky na trati a mrzí mě, že jsem to nepodpořila lepší střelbou," uvedla.

Braisazová-Bouchetová vybojovala sedmé individuální vítězství a poprvé v kariéře dokázala obhájit triumf ze sprintu. Znovu se prezentovala rychlým během a díky němu dokázala napravit tři chyby na střelnici. Třetí Skoganová se probojovala na stupně vítězů v SP poprvé v kariéře.

Krčmář si oproti startu pohoršil o jednu pozici. Doplatil na čtyři trestná kola, dvě chyby udělal už při úvodní ležce. "Je to furt dokola. Průměrně jedna jednička na položku. Zůstal jsem skoro na stejném místě. Jdeme dál, musím to zkoušet prolomit," uvedl pro Českou televizi.

Stupně vítězů obsadili Norové. Úřadující vítěz Světového poháru Johannes Bö vyhrál po Hochfilzenu druhou stíhačku po sobě, Endre Strömsheim na něj ztratil téměř půl minuty. Třetí byl Sturla Holm Laegreid, jehož od lepšího umístění připravila chyba na posledním terči.