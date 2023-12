Biatlonistka Voborníková dojela ve stíhacím závodě na 11. místě, o tři místa si polepšil i Krčmář

Biatlonistka Tereza Voborníková (23) se v sobotním stíhacím závodě v Hochfilzenu blýskla přesnou střelbou a posunula se o pět míst na jedenáctou příčku. Pro Češku je to druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru. V první dvacítce byly ještě Jessica Jislová (29) a Lucie Charvátová (30). Stíhačky vyhráli Švédka Elvira Öbergová (24) a Nor Johannes Thignes Bö (30). Z českých mužů byl nejlepší dvacátý Michal Krčmář (32).

Voborníková po šestnáctém místě ve sprintu sestřelila ve stíhačce všech dvacet terčů. Jen pomalejší běh ji připravil ještě o větší posun dopředu. Ze střelnice po čtvrté položce odjížděla jako desátá, ale v závěrečném okruhu se o příčku propadla. "Z těch čtyř nul jsem fakt nadšená, naposledy jsem je dala v závodě jako dorostenka. Zaplaťpánbůh za to, protože na trati jsem dneska fakt umírala," řekla České televizi.

Voborníková se postarala o druhý nejlepší český výsledek v aktuální sezoně SP po desátém místě Jislové v pátečním sprintu. Ta dnes nechybovala vleže, ale pak dvakrát minula vestoje a klesla na šestnáctou příčku. Charvátová se navzdory třem trestným kolům posunula o deset míst na 19. příčku. Nejhorší z českého kvarteta zůstala Markéta Davidová, která na každé položce jednu chybovala. Posunula se ale na bodovanou 35. pozici.

Na poslední položce rozhodla o vítězství druhá žena sprintu Öbergová, která nakonec nechala o 11,2 sekundy za sebou Švýcarku Lenu Häckiovou-Grossovou a poprvé v sezoně vyhrála. Z prvního vítězství v aktuálním ročníku SP se radoval i král minulé biatlonové zimy Johannes Thingnes Bö, jenž si polepšil z jedenácté příčky po sprintu.

Kompletní výsledky stíhačky – ženy

Mezi muži vládl Bö

Bö nechal zapomenout na poslední nezdary, neboť v individuálních závodech vystoupil na stupně vítězů jen po vytrvalostním v Östersundu, kde byl třetí. Pak se třikrát za sebou neprosadil ani do nejlepší desítky. V sobotu ale jen jednou minul na střelnici a měl těsně druhý nejrychlejší běžecký čas, což ho vyneslo do čela. Vedení se ujal po úvodní položce vestoje a nakonec nechal o 22,6 sekundy za sebou Johannese Daleho-Skjevdala. Třetí skončil vítěz sprintu Tarjei Bö.

Čeští reprezentanti se neprosadili. Krčmář jen poslední položku vyčistil, předtím nasbíral čtyři chyby. Ztratil bezmála tři minuty a uzavřel druhou desítku. "Šel jsem do toho (na střelnici) hop, nebo trop. Na druhé ležce už to bylo moc, tam jsem cítil, že jsem to přehnal s tím riskem. Nebýt dvojky vleže, tak to byl velice slušný závod," řekl České televizi.

Čtyřikrát minul také Jonáš Mareček, který se posunul o osm míst na bodovanou 34. příčku. Sedm chyb připravilo o šanci na úspěch Adama Václavíka, propadl se o deset příček na 43. místo. Jakub Štvrtecký skončil s pěti chybami třiapadesátý.

Ve 14:45 začne stíhací závod žen, do něhož vyjede jako desátá Jessica Jislová.

Kompletní výsledky stíhacího závodu – muži