Šetřit se? To nepřipadá v úvahu. Cítím se bez omezení, říká zotavený Krčmář před startem sezony

Biatlonista Michal Krčmář (32) jde po zdravotních potížích do nové sezony s menší nejistotou. Věří, že se mu vyplatí tréninkový základ z dřívějších let. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 prodělal v létě infekci cytomegalovirem, před víkendovým startem Světového poháru v Östersundu se ale již cítí fit, řekl novinářům. Nehodlá kalkulovat se silami směrem k domácímu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

"Jak byla ta infekce komplikující, se dozvíme asi v pozdější části sezony. Příprava byla jiná a bude pro mě jiný i ten začátek," uvedl Krčmář. "Ne, že bych byl nervózní, ale čekám, až se dozvím, jak na tom jsem, nebo jestli mám nějaký handicap. Kromě toho výpadku se mi jinak podařilo natrénovat vše, co jsme si naplánovali. Budu doufat, že mě podrží těch deset let předchozího tréninku a budu čerpat ze základu, který mám z dřívějška," doplnil.

Krčmář se o infekci dozvěděl v červenci a opustil soustředění v Ramsau. Vynechal mistrovství světa v letním biatlonu a do tréninku se znovu zapojil v září. "V tuhle chvíli se ale cítím bez omezení," podotkl rodák z Vrchlabí. Nehodlá se nijak šetřit. "To ani není v mé povaze. Spíše musíme reagovat na situace. Když ucítíme, že to fyzicky nezvládám, tak se upraví závodní program. Abych se ale šetřil, to nepřipadá v úvahu," řekl Krčmář.

Vrcholem sezony pro něj bude únorové mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kam se šampionát vrátí po jedenácti letech. Právě ve Vysočina Areně tehdy Krčmář debutoval na vrcholné akci a pomohl mužské štafetě k šestému místu. "Dodnes nevím, jestli se mnou Ondra Rybář od začátku počítal, nebo to rozhodlo až to, že byl Bleky (Zdeněk Vítek) nemocný. Byl jsem tehdy vyjukaný, vše bylo nové. A bál jsem se, abych to ostatním klukům nezkazil," uvedl.

Nyní si už tlak domácího šampionátu nepřipouští. Bere ho jako každý jiný. "Jedeme stejnou přípravu jako vloni před Oberhofem. Jediné, v čem to bude jiné, je, že to bude doma a bude na nás jiný tlak. Jinak se ale pro nás nic nemění. Stále děláme stejnou práci a stejné závodění. Určitě nebudeme zkoušet nějaké přesmyčky, abychom se v tom zamotali," řekl Krčmář.

Třináctý muž minulé sezony Světového poháru je zvědavý, jak se projeví zákaz fluoru ve voscích. V Sjusjöenu překvapila řadu závodníků dominance norských soupeřů. "Teď bych ještě nedělal závěry. Až poháry ukážou, kde je karta. Jestli Norové mažou a testují několik let doma, mohli mít třeba výhodu domácího prostředí. Nechci to podcenit ani zlehčovat, ale na hodnocení a analýzy je ještě čas," řekl nejzkušenější český biatlonista v týmu.

Sezona začne na konci týdne ve švédském Östersundu. V sobotu se konají smíšené štafety, v neděli se poběží vytrvalostní závody a příští týden ještě štafety, sprinty a stíhací závody. "Počítám s tím, že to budou závody v mrazu. Bude tam asi minus dvanáct. To ale k našemu sportu patří. Je to taková ta hezká zima a možná to mám radši, než abych tam chodil v blátě a modlil se za to, co dovezou. Bude to ostrý a mrazivý začátek. Östersund je ale tradiční místo, kde se začíná. Už se těším, až to vypukne," dodal Krčmář.